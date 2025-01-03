Arjantin, Venezuela'yı UCM'ye Şikayet Etti - Son Dakika
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Arjantin, Venezuela'yı UCM'ye Şikayet Etti

Arjantin, Nahuel Gallo'nun Venezuela'da keyfi gözaltına alınmasını UCM'ye taşıdı.

03.01.2025 03:46
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Arjantin, bir vatandaşının yasa dışı şekilde gözaltına alınması nedeniyle Venezuela'yı Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) şikayet etti.

Arjantin hükümetinden yapılan açıklamada, Arjantinli Nahuel Gallo'nun 8 Aralık'ta Venezuela tarafından keyfi ve hukuka aykırı bir şekilde gözaltına alınmasının "ciddi ve açık bir insan hakları ihlali" olduğu belirtilerek bu durumun UCM'ye taşındığı bildirildi.

Açıklamada, "Arjantin hükümeti, Nahuel Gallo'nun haklarını garanti altına almak, insan haklarını korumak ve uluslararası adalet talep etmek için tüm yasal ve diplomatik kaynakları kullanıyor." ifadesini yer verildi.

Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, suçlamaları kesin bir dille reddetti.

Gil, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei hükümetini Venezuela'daki aşırı sağcı ve darbe yanlısı grupları desteklemekle suçlayarak, ülkesinde kamu düzenini bozmaya yönelik girişimlere izin vermeyeceklerini belirtti.

Gallo'nun gözaltına alınması

Venezuela İçişleri Bakanı Diosdado Cabello, 10 Aralık'taki açıklamasında, Arjantinli jandarma Nahuel Gallo'nun casusluk suçlamasıyla gözaltına alındığını duyurmuştu.

Arjantinli yetkililere göre Gallo, eşi ve çocuğunu görmek için Kolombiya'dan Venezuela'ya kara sınırından giriş yapmış ve kısa süre sonra Venezuelalı güvenlik güçlerince gözaltına alınmıştı.

Arjantin Güvenlik Bakanı Patricia Bullrich ise Gallo'nun Venezuela'ya yasal yollarla giriş yaptığını belirtmiş, "Vatandaşımız yasa dışı bir durumla suçlanmakta ve bu kabul edilemez." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, Venezuela'da gözaltına alınan vatandaşı nedeniyle Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya "sert" tepki göstermiş ve Gallo'nun "derhal" serbest bırakılması talebinde bulunmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Arjantin, Venezuela'yı UCM'ye Şikayet Etti - Son Dakika

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