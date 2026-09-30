Arktik'te rekor kıran 16. seferin ardından Xuelong ve Xuelong 2 Shanghai'a döndüler - Son Dakika
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Arktik'te rekor kıran 16. seferin ardından Xuelong ve Xuelong 2 Shanghai'a döndüler

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Arktik\'te rekor kıran 16. seferin ardından Xuelong ve Xuelong 2 Shanghai\'a döndüler
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Yaklaşık üç aylık 16. Arktik Okyanusu bilimsel keşif görevi tamamlandı; Çin'in Xuelong ve Xuelong 2 buzkıranları çarşamba günü Shanghai'a döndüler. Görevde sefer kapsamı ve görev sayısı rekor kırarken, Jidi ve Tansuo-3'ün ekim ortasında dönmesi bekleniyor.

SHANGHAİ, 30 Eylül (Xinhua) -- Çin'in bilimsel araştırmalarda kullanılan buzkıran gemileri Xuelong (Kar Ejderhası) ve Xuelong 2 (Kar Ejderhası 2) yaklaşık üç ay süren 16. Arktik Okyanusu bilimsel keşif görevinin ardından çarşamba günü Shanghai'a döndü.

Görev sırasında geniş kapsamlı araştırma ve izleme çalışmaları, ileri düzey bilimsel araştırmalar ve uluslararası işbirliği gibi temel çalışmalar başarıyla tamamlandı. Keşif ekibine göre, hem seferin kapsamı hem de toplam görev sayısı yeni rekorlara ulaştı.

Keşif gezisi sırasında bilimsel alanda yeni bulgulara ulaşılırken, teorik atılımlar, teknolojik testler ve ekipman uygulamalarında da önemli sonuçlar elde edildi. Bu sonuçlar, küresel iklim değişikliğinin daha iyi anlaşılması ve iklim değişikliğiyle etkili şekilde mücadele edilmesinin yanı sıra Arktik'te sürdürülebilir kalkınmanın teşvik edilmesine güçlü destek sağladı.

Çin Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından organize edilen araştırma görevi, Xuelong, Xuelong 2, Jidi ve Tansuo-3 olmak üzere dört gemiyle gerçekleştirildi.

Görevlerini sürdüren Jidi ve Tansuo-3 gemilerinin ise ekim ayı ortasında dönmeleri bekleniyor.

Kaynak: Xinhua
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