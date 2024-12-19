Arnavutköy Belediyesi\'nden 3 Bin Öğrenciye 10 Bin TL Eğitim Desteği

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Arnavutköy'de 3 bin üniversite öğrencisine 10 bin TL eğitim desteği

Arnavutköy Belediyesi öğrencilerin yanında

Arnavutköy Belediyesi, 3 bin üniversite öğrencisine toplam 30 Milyon TL burs desteği sağladı

İSTANBUL - İstanbul Arnavutköy Belediyesi ilçede ikamet eden ve üniversite eğitimi alan 3 bin öğrenciye 10 bin TL eğitim desteği veriyor. Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, programda öğrencilere ve velilere temsili çeklerini verdi.

Arnavutköy Belediyesi tarafından öğrencilere verilen eğitim desteği sürüyor. Belediye bu sene 3 bin öğrenciye verilecek bursun, 10 bin TL olacağını açıkladı. Arnavutköy Belediyesi'ne başvuran ve ilçede ikamet eden öğrenciler hangi ilde eğitim görürse görsün fark etmeksizin bursu almaya hak kazandı. Arnavutköy Belediyesi Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen programa Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaşın yanı sıra öğrenciler katıldı. Öğrenciler temsili çeklerini Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu'nun elinden alırken, teşekkür niyetine belediye başkanına çiçek hediye edildi.

"Onların yanında olmak zorundayız onlar bizim geleceğimiz, nesillerimiz"

Programda konuşan Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, "Programımız 3 bin kişinin katılımıyla gerçekleşti. Tüm çalışma arkadşalarıma teşekkür ediyorum. Ailelerimize destek ve eğitimlerine katkı olmak amaçlı yaptığımız projede 3 bin ailemize 10 bin TL destekte bulunacağız. Biz kıymetli ailelerimize u desteği verirken hem eğitim camiasında eğitim yatırımlarımızla hemde genç kardeşlerimize vermiş olduğumuz bu destekle onlardan tek bir beklentimiz var vatanına, milletine bölgesine ve ailesine faydalı bireyler olmalarını istiyoruz. Fedakar ailelerimizin bu zorlu süreçleri atlatması için bizlerde yanlarında destek oluyoruz. Tüm arkadaşlara hayırlı olmasını ve bu yardımın bereketle katlanarak onlara fayda sağlamasını temenni ediyorum. Bugün bir matematik öğretmeni kardeşimiz buradan almış olduğu desteklerle eğitim hayatını devam ettirdi bugünde mezun olarak milletinin karşısında kutsal bir görevde olduğunu görmek bizleri gururlandırıyor. Evlatlarımıza biz eğitim konusunda her daim destek olmak ve onların yanında olmak zorundayız onlar bizim geleceğimiz, nesillerimiz." Şeklinde konuştu.

"Şehir dışında olduğumuzda bile yalnız bırakmıyorlar"

Programa katılan ve eğitim desteğinden faydalanan Berathan Seslikaya isimli öğrenci, "Arnavutköy Belediyesi öğrencilerin her zaman yanında olmaya çalışan bir belediye. Şehir dışında olduğumuzda bile yalnız bırakmıyor ve her zaman elleri üzerimizde onu hissediyoruz. Bize destek olmaları çok hoş bir şey bizde gittiğimiz yerlerde gururla Arnavutköy'lü olduğumuzu söyleyebiliyoruz." Şeklinde konuştu.