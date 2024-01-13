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Arnavutköy'de Asansör Boşluğuna Düşen Teknisyen Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Arnavutköy'de Asansör Boşluğuna Düşen Teknisyen Hayatını Kaybetti

Arnavutköy'de bir tekstil firmasında asansör bakımı yapan 35 yaşındaki teknisyen Mustafa Ergün, dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü ve olay yerinde hayatını kaybetti. Polis, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi ve Ergün'ün cenazesi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

13.01.2024 - 21:42,
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ARNAVUTKÖY'de bakım çalışması sırasında dengesini kaybederek asansör boşluğuna düşen teknisyen Mustafa Ergün(35) yaşamını yitirdi.

Olay, akşam saatlerinde Hadımköy Ürgüplü Caddesi'ndeki 6 katlı tekstil firmasında meydana geldi. Teknisyen olarak görev aldığı asansör bakımı sırasında dengesini kaybeden 35 yaşındaki Mustafa Ergün, asansör boşluğuna düştü. Ekip arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ergün'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Ergün'ün cenazesi, polis ekiplerinin incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Arnavutköy\'de Asansör Boşluğuna Düşen Teknisyen Hayatını Kaybetti
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Arnavutköy'de Asansör Boşluğuna Düşen Teknisyen Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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