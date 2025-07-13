Arnavutköy\'de Silahlı Saldırı: İki Şüpheli Tutuklandı

Arnavutköy'de iş yerine motosikletle gelip, silahlı saldırı düzenleyerek kaçan 2 şüpheli saklandıkları otelde yakalandı. 18 yaşından küçük oldukları öğrenilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece 'suç örgütüne üye olmak' ve 'silahla yaralama' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 27 Haziran'da öğle saatlerinde Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, A.U. isimli kişi iş yerinde bulunduğu sırada motosikletle gelen iki kişinin hedefi oldu. Saldırganlardan biri araç üzerinde beklerken, diğeri silahla iş yerine girerek A.U.'ya ateş açtı. A.U. ise belinden çıkardığı silahla saldırganlara karşılık verdi. Yaşanan çatışma sırasında saldırganlar dışarıya kaçarken A.U. da peşlerinden koştu.

SALDIRI VE SONRASI KAMERADA

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde saldırganların motosikletle kaçmaya çalıştığı ancak kısa süre sonra bir araca çarparak yere düştükleri görüldü. Saldırganlar daha sonra motosikleti olay yerinde bırakarak yaya olarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif şekilde yaralanan A.U., ilk müdahalenin ardından Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayda kullanılan motosikletin Eyüpsultan'dan çalındığı ve hakkında çalıntı kaydı bulunduğu öğrenildi.

'BUĞRA AĞABEYİMİN SELAMI VAR'

Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan çalışmalarda, şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. S.B. ile A.B.G.'nin 18 yaşından küçük oldukları ve suça özendirilerek örgüt adına hareket ettikleri belirlendi. Şüphelilerin saldırıyı düzenlerken, yurt dışında bulunan kişiler adına 'Buğra ağabeyimin selamı var' diyerek tehditte bulundukları öğrenildi.

TUTUKLANDILAR

Daha önce Arnavutköy'de iki farklı kişiye daha silahlı saldırı düzenlediği belirlenen şüpheliler saklandıkları otelde düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildikleri mahkemece 'suç örgütüne üye olmak' ve 'silahla yaralama' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.