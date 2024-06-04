Arnavutköy'de tartıştığı ağabeyini öldüren şüpheli Bilecik'te gözaltına alındı - Son Dakika
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Arnavutköy'de tartıştığı ağabeyini öldüren şüpheli Bilecik'te gözaltına alındı

Arnavutköy\'de tartıştığı ağabeyini öldüren şüpheli Bilecik\'te gözaltına alındı

Arnavutköy'de tartıştığı ağabeyini bıçaklayarak öldüren şüpheli, Bilecik'te gözaltına alındı. Şüpheli, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. İlk ifadesi alındıktan sonra İstanbul'a gönderildi.

04.06.2024 16:53
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Arnavutköy'de tartıştığı ağabeyini öldüren şüpheli Bilecik'te gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, 1 Haziran'da Merkez Mahallesi'nde tartıştığı ağabeyi C.T'yi (41) bıçaklayan S.T. (33), olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan C.T, tüm müdahalelere rağmen 3 Haziran'da hayatını kaybetti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu şüpheli S.T'nin Bilecik'e gittiğini belirledi.

Bilecik Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle koordineli yapılan çalışma sonucu yeri belirlenen cinayet zanlısı Bozüyük'te yakalandı.

Zanlının ilk ifadesi alındıktan sonra İstanbul'a gönderildiği öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Arnavutköy'de tartıştığı ağabeyini öldüren şüpheli Bilecik'te gözaltına alındı - Son Dakika

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