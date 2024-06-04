Arnavutköy'de üniversite inşaatı için yıkım kararı ihlal ediliyor iddiası

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(İSTANBUL) - İstanbul Arnavutköy'de villa projesi olarak yapımına başlanan ancak daha sonra yıkım kararı verilen inşaatların üniversite yapılmak üzere yeniden faaliyete geçirildiği iddia edildi. Yıkım kararına karşın plan tadilatı yapılarak üniversite inşaatına başlandığını belirten Arnavutköy Belediyesi önceki dönem meclis üyelerinden Avukat Hikmet Altunkalem, kolon, kiriş ve perde beton eksikliklerini tespit eden bilirkişi raporuna dikkat çekerek, "Olası bir İstanbul depreminde çok büyük risk taşıyor. Yıkım kararının bir an önce gerçekleşmesi gerekiyor" dedi.

İstanbul Küçükçekmece'de üç katlı apartmanın herhangi bir deprem olmadan yıkılmasının ardından gözler yapı statiği değiştirilen ya da yönetmeliklere aykırı inşaa edilen yapılara çevrildi. Benzer durumda yaklaşık 3 bin binanın olduğu tahmin edilen İstanbul'da yetkililerin yıkım kararına karşın süren inşaatlardan birinin Arnavutköy'de bulunduğu ve üniversite yapılmak istendiği öne sürülüdü. Arnavutköy Bollucu'da Demirci Eğitim Vakfı Teknik Üniversitesi Arnavutköy Yerleşkesi adıyla yapımının devam ettiği iddia edilen binaların bulunduğu yerde açıklamalarda bulunan Avukat Hikmet Altunkalem, "Arnavutköy Belediye Başkanlığı'nın yapmış olduğu inceleme neticesinde 22 tane kolonun bulunmadığı, 17 tane perde betonun bulunmadığı ayrıca 12 tane de kirişin bulunmadığı tespit edilmiştir. Olası bir İstanbul depreminde çok büyük risk taşıyor. Yıkım kararının bir an önce gerçekleşmesi gerekiyor" dedi.

Geçmişi 15 yıla dayanan yargı ve inceleme süreçleri

Avkukat Altunkalem'in pek çok yargı ve belediye incelemesine konu olan inşaat alanı hakkında alınan kararlardan aktardığı bilgilere göre, bölgede ilk inşaatlar 2009 yılında başladı. 2009'da altı villa inşaatıyla başlayan yapılaşmada tadilat ruhsatlarıyla yeni yapılar inşaa edildiği ve planlarda olmayan bölümlerin yapıldığı tespit edildi. Dava dosyalarında villalar için atılan temelin altına girilerek ek bodrum katlar yapıldığı ve izin süreci iştetilmeden bir tünel inşa edildiği belgelere yansıdı. Bilirkişi raporlarında, projede olması gereken bazı kolon ve kirişlerin inşaa edilmediği, bazı perde betonlarının da yapılmadığı belirlendi.

2017 yılında YÖK'ün üniversite inşaatı için uygunluk raporu vermediğini belirten Avukat Altunkalem, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar Müdürlüğü'nün İSKİ yönetmeliğine aykırı olarak su havzasında inşa edimesi gerekçesiyle yapının mühürlenmesine karar verdiğini aktardı. Devam eden süreçte Arnavutköy Belediyesi encümeni de inşaat için yıkım kararı verdi.

2020 yılında İBB tarafından yapılan incelemelerde, binanın 4 ana hususta ruhsata ve imara aykırı olduğunun belirlendiğini vurgulayan Altunkalem, "Bunun üzerine İBB buraya durdurma kararı vermiştir. Arkasından Arnavutköy Belediye Başkanlığı'nın yapmış olduğu tespitlerde de imara ve projesine aykırı olduğu tespit edilmiş ve yapı tatil tutanağı düzenlenmiş, belediye encümeni kararıyla yıkım kararı çıkarılmıştır. 13. İdare Mahkemesine yürütmeyi durdurma amacıyla ve encümenliğin yıkım kararını iptal etmek amacıyla dava açılmış ancak İstanbul 13. İdare Mahkemesi bu talebi reddetmiştir, istinaf da onamıştır" ifadelerini kullandı.

"22 kolonu yok, üniversite kurulamaz, yıkım uygulanmalı"

Üniversite inşaatına devam ettiği iddia edilen vakfın yetkililerinin sorular üzerine herhangi bir açıklamadığı kaydedildi. Arnavutköy Belediye ekiplerinin yerinde inceleme yaptığını da belirten Avukat Altunkalem, "İnceleme neticesinde 22 tane kolonun bulunmadığı, 17 tane perde betonun bulunmadığı ayrıca 12 tane de kirişin bulunmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca giriş katlarında 3.40 olması gereken kat yüksekliği 5.40'a çıkartılmıştır. Bu da statik ve taşıyıcı yapı üzerinde etkili olmaktadır. Binanın tehlikeli bir duruma gelmesine sebep olmuştur" dedi.

Altunkalem şunları söyledi:

"Bu haliyle burada üniversite kurulması buraya öğrenci alınması mümkün değildir. Olası bir İstanbul depreminde çok büyük bir risk taşıyor. Yetkililer tarafından yıkım işleminin gerçekleştirilmesi doğru olacaktır. Ayrıca üniversite kurulması amacıyla yapılan başvuruda 2017 senesinde YÖK üniversite kurulması ile ilgili yerinde yaptığı çalışmalarda buranın üniversite kurulmaya uygun olmadığını tespit etmiş ve üniversite başvurusu reddetmiştir, uygun bulmamıştır. Yetkililerden, belediye yetkililerinden ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarından bu karar hususunda gereğinin yerine getirilmesini istiyoruz. Olası bir İstanbul depreminde taşıyıcı kolonların ve statik projesine uygun olmamasından dolayı çok büyük bir risk taşıyor. Onun için bu yıkım kararının bir an önce gerçekleşmesi gerekiyor."