Arnavutluk Başbakanı: Gazze\'de ateşkesin zamanı geldi, rehineler serbest bırakılmalı

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Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, "( Gazze'de) Ateşkesin zamanı geldi. Rehineler serbest bırakılmalı. Türkiye, vazgeçilmez bir aktördür." dedi.

Rama, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara'da yaptıkları görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Gazze'deki duruma ilişkin Rama, "(Gazze'de) Ateşkesin zamanı geldi. Rehineler serbest bırakılmalı. Türkiye, vazgeçilmez bir aktördür. Yarının güvenliğini sağlamak için bir aktördür, özellikle Gazze ve İsrail konusunda." ifadesini kullandı.

Rama, iki devletli çözümü desteklediklerini ancak bu çözümün de garantileri olması gerektiğini vurgulayarak, Arap ülkelerinin Türkiye ile işbirliği yaparak güvenlik açısından bir teminat sağlayabileceğini dile getirdi.

İsrail'den suçsuz insanlara karşı yapılan ithamlar ve daha sonra yaşanan katliamlara karşı bir çözüm gerektiğine işaret eden Rama, Rama, mantıklı hareket edilmesi gerektiğini kaydetti.

(Sürecek)