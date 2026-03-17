Arnavutluk\'tan İran\'a Terör Suçlaması

Arnavutluk meclisi, İran'ı "terörü destekleyen devlet" olarak ilan eden kararı onaylarken hükümete İran Devrim Muhafızları Ordusu ve Hizbullah'ı terör örgütü olarak ilan etme çağrısında bulundu.

İran İslam Cumhuriyeti'ni terörü destekleyen ve terör araçları kullanan bir devlet olarak ilan edilmesine ilişkin yasa tasarısı, Arnavutluk meclisinde görüşüldü.

140 sandalyeli meclisteki oturumda 79 evet, 1 çekimser oy kullanıldı. Başta Demokratik Parti (PD) olmak üzere, muhalefet milletvekilleri oturumda yer almadı.

Arnavutluk meclisinin internet sitesinde yayınlanan tasarıda, "İran İslam Cumhuriyeti, İran Devrim Muhafızları Ordusu ve ona bağlı yapılar da dahil olmak üzere, devlet kurumları aracılığıyla Orta Doğu ve ötesindeki ülkeleri istikrarsızlaştıran faaliyetleri desteklemiş ve koordine etmiştir." ifadelerine yer verildi.

Tasarıda, Arnavutluk'un da siber alanda düşmanca eylemlere maruz kaldığı, 2022 yılında devlet kurumlarına yönelik ciddi siber saldırının "İran İslam Cumhuriyeti ile bağlantılı yapılara atfedildiği" ve son günlerde Arnavutluk meclisi sistemlerine yönelik siber saldırı girişimlerinin de buna dahil olduğu belirtildi.

Arnavutluk meclisinin karar metninde, "Arnavutluk meclisi, İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti'nin terör eylemlerini destekleyen, kolaylaştıran veya gerçekleştiren, hibrit operasyonlar ve dünyanın farklı bölgelerinde istikrarsızlaştırıcı faaliyetlerde bulunan eylemlerini en sert terimlerle kınıyor." değerlendirmesi yer aldı.

Karar metninde ayrıca, Arap Körfezi ülkeleri ve Türkiye ile tam dayanışma içinde olunduğu vurgulandı.

"Arnavutluk meclisi, İran İslam Cumhuriyeti'ni terörü destekleyen devlet ve dış politikasındaki hedeflerini gerçekleştirmek için terör araçları kullanan bir devlet olarak ilan ediyor, İran Devrim Muhafızları Ordusu ve ona bağlı yapıların terör örgütlerini, temsilci silahlı güçleri ve istikrarsızlaştırıcı operasyonları desteklemedeki rollerini kınıyor." ifadesinin yer aldığı kararda, şunlar kaydedildi:"

"Arnavutluk meclisi, Arnavutluk hükümetine, devlet destekli terör ve siber tehditlerle mücadelede ulusal ve uluslararası önlemlerini güçlendirme, İran Devrim Muhafızları Ordusunu derhal terör örgütü olarak ilan etme ve ayrıca daha önce bu tanımlamayı kullanan Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Hollanda ve Avrupa Birliği (AB) üye devletleri ile diğer ülkelerle birlikte hareket ederek Hizbullah'ı, İran İslam Cumhuriyeti'nin vekil terör örgütü olarak ilan etme çağrısında bulunuyor."

"Bu tutum İran halkına karşı değil"

Öte yandan, meclis oturumunda konuşan Arnavutluk Meclisi Avrupa ve Dışişleri Komisyonu Başkanı ve Milletvekili İgli Hasani, kararın ülkenin "terörizmle mücadeleye ve kurallara dayalı uluslararası düzenin korunmasına" olan bağlılığını yeniden teyit etmeyi amaçladığını söyledi.

Hasani, "Aynı zamanda, vurgulanması önemlidir ki bu tutum, İran halkına karşı yöneltilmiş değildir. Arnavutluk İran halkına, tarihine ve medeniyetine saygı duymaktadır. Kararımız, yalnızca terörizmi, şiddeti ve baskıyı dış politikalarının aracı olarak kullanan yapı ve kurumların eylemleriyle ilgilidir." değerlendirmesinde bulundu.

İktidar partisi Sosyalist Parti (PS) Meclis Grubu Başkanı Milletvekili Taulant Balla da söz konusu kararın PS milletvekilleri grubu tarafından önerildiğini belirtti.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, 13 Mart'ta yaptığı açıklamada, ülkesinin İran'ı terörü destekleyen bir devlet, İran Devrim Muhafızları Ordusu ve Hizbullah'ı ise terör örgütü olarak ilan edeceğini açıklamıştı.