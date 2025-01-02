Arnavutluk ve Bosna Hersek\'te Regaip Kandili dualarla idrak edildi

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Balkan ülkelerinden Arnavutluk ve Bosna Hersek'te Regaip Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da yapımı Türkiye tarafından üstlenilen, açılışı 10 Ekim 2024'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilen, Balkanlar'ın en büyük camisi konumundaki Namazgah Camisinde Regaip Kandili dualarla idrak edildi.

Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği himayesinde düzenlenen program kapsamında Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından ilahiler okundu.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da da Başçarşı Camisi'nde kandil programı düzenlendi.

Bosna Hersek İslam Birliği tarafından organize edilen programda dua edildi, ilahiler okundu.