Arsuz'da Dünya Kız Çocukları Günü İçin Ağaç Dikildi

Güncel

(HATAY) - Arsuz Belediye Başkanı Sami Üstün, CHP Hatay İl ve İlçe Kadın Kolları ile Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla ağaç dikti. Her türlü şiddetin karşısında olduklarını belirten Üstün, "'Melek' diye nitelendirdiğimiz Narin'lerimiz, Sıla'larımız gibi yitip giden yüzlerce canlarımızın anısına anlamlı bir etkinlik içerisindeyiz. Her yıl 11 Ekim'de kutladığımız Dünya Kız Çocukları Günü maalesef bu gibi cümlelerden ibaret olmamalıydı" dedi.

11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla başta Narin ve Sıla olmak üzere çocuk yaşta katledilen tüm kız çocukları için Arsuz Çetillik Muhtarlık binasının yanında bulunan park alanında andız, süpürge ağacı, keçiboynuzu, defne gibi çeşitli türde ağaçlar dikildi.

Ağaç dikme etkinliğinde her türlü şiddetin karşısında olduklarını belirten Üstün, şunları söyledi:

"Bugün 11 Ekim 2024 anlamlı ve önemli bir gündeyiz. Belediye başkanları olarak sadece ülkemizde değil dünyada her türlü şiddetin karşısında olduğumuzu belirtmek isterim. 'Melek' diye nitelendirdiğimiz Narin'lerimiz, Sıla'larımız gibi yitip giden yüzlerce canlarımızın anısına anlamlı bir etkinlik içerisindeyiz. Farkındalık yaratmak adına, bu güzel kızlarımızın ölümsüzleşmesi ve bundan sonra sonsuza dek isimlerinin yaşatılması, hiçbir kız çocuğumuza şiddet uygulanmaması adına buradayız. Biz, bugün daha güzel yarınlar yaşamak ve çocuklarımıza daha güzel bir dünya bırakmak için bir araya geldik. Yitirdiğimiz canları anıyoruz. Anlatırken bile insanlığımızdan utandığımız, hiçbir canlıya yakıştırmadığımız, melek diye nitelendirdiğimiz bu güzel canlarımızla ilgili acılarımız hala taze, kaygılarımız yüksek. Cennet de inancımız gereği analarımızın, kadınlarımızın ayakları altındadır diyen bir toplumun bu acıları yaşıyor olmasını anlamamız imkansız. Bugün fidanlarımızı sonsuza dek yaşatacağımız bir eylemin içinde olmamıza rağmen mutlu değiliz. Her yıl 11 Ekim'de kutladığımız Dünya Kız Çocukları Günü maalesef bu gibi cümlelerden ibaret olmamalıydı. İnşallah bundan sonra bu ve buna benzer hiçbir acı yaşanmaz. Geleceğimiz olan çocuklarımıza güzel bir dünya bırakmak adına ortaya koyduğunuz her türlü çaba ve etkinlikten dolayı şahsım ve ilçem adına sizleri tebrik ediyor, bu etkinliğimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum."