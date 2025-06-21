Hatay'ın Arsuz ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Arsuz- İskenderun kara yolunun Arpaderesi Mahallesi mevkisinde sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen 5 otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 1 kişi, ambulansla Arsuz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazadan dolayı yolun tek şeride düşmesiyle bölgede uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların kaldırılmasıyla yol trafiğe açıldı.
Son Dakika › Güncel › Arsuz'da Zincirleme Kaza: 1 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?