Artuklu'da Çukur Şikayeti ve Suç Duyurusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Artuklu'da Çukur Şikayeti ve Suç Duyurusu

Artuklu\'da Çukur Şikayeti ve Suç Duyurusu
14.02.2026 12:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Artuklu'da bozuk yollardaki çukurlar nedeniyle sürücüler suç duyurusunda bulundu, mağduriyetler arttı.

MARDİN'in tarihi ilçesi Artuklu'da uzun süreden beri devam eden altyapı çalışmaları sonrası asfalt dökülmeyen yollarda oluşan çukurlara araçlarıyla girerek mağdur olan sürücüler, suç duyurusunda bulundu.

Artuklu'da özellikle Yenişehir ve 13 Mart mahallelerinde altyapı çalışmaları sonrası asfaltlanmayan yollarda oluşan çukurlar, araç sürücülerini mağdur etti. Çukurlar yüzünden araçlarında arızalar meydana geldiğini, lastiklerinin patladığını ve jantlarının kırıldığını belirten sürücüler, avukatları aracılığıyla Artuklu Belediyesi başta olmak üzere sorumlular hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

BÜTÜN ESNAF ŞİKAYETÇİ BU DURUMDAN

Avukatı aracılığıyla savcılığa suç duyurusu yapan Muharrem Sümer, "Geçen hafta talihsiz bir olay geldi başıma. Buradan geçince bir araba karşıma geldi. Neredeyse kaza geçirecektik. İstemsizce çukura girdim ve girdiğim çukurda 2 lastiğim patladı. Jantım yarıldı. Jantıma lehim yapmak zorunda kaldım ve bu yüzden bu yollardan dolayı arabamı satmayı düşünüyorum. Çünkü burada araba kullanılacağını düşünmüyorum. Yolları zaten görüyorsunuz, her taraf çukur, resmen yarım metreye kadar inen çukurlar var yollarda ve şehrin hepsinde bu böyle. Sadece bir yerde değil, şehrin hepsinde bu şekilde çukurlar var. Biz bundan rahatsızız ve buna bir el atılmasını istiyoruz. Çok sorun yaşıyoruz çünkü. Bir değil, iki değil bütün esnaf şikayetçi bu durumdan. Destek bekliyoruz. Umarım sesimiz duyulur" dedi.

'MÜVEKKİLİM YOLDAKİ ÇUKURDAN DOLAYI KAZA RİSKİ YAŞADI'

Artuklu Belediyesi hakkında, 'Görevi kötüye kullanma ve ihmal' nedeniyle suç duyurusunda bulunan Avukat Gurbet Bilbay, bozuk yolların Mardin'in kanayan yarası haline geldiğini söyledi. Bilbay, çok sayıda mağdurun kendilerine ulaştığını ifade ederek, "Her yer çukur ve bundan dolayı çok sayıda mağdur olanlar bize ulaştı. En son müvekkilim yoldaki çukurdan dolayı kaza riski yaşadı. Burada kesinlikle bir ihmali hareketler var. Kazaya risk verecek hareketler var. Bir an önce yol çalışmalarının yapılmasını istiyoruz. Çünkü bununla alakalı bütün halkımız şikayetçi. Maalesef bütün yollarda çukurluklar var ve insanlar hiçbir şekilde rahat hareket edemiyor. Tekerleri patlıyor ve kaza riski oluyor. Bununla alakalı da biz suç duyurusunda bulunduk. Gerekenin yapılmasını istiyoruz. Bu çukurların yaşattığı mağduriyetten dolayı Artuklu Belediyesi hakkında suç duyurusunda bulunduk" diye konuştu.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

Artuklu Belediyesi'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, vatandaşların yaşadığı mağduriyetlerin yakından takip edildiği ve sürecin hassasiyetle ele alındığı belirtildi. Açıklamada, söz konusu yolların Artuklu Belediyesi sorumluluk alanında bulunduğu ancak Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı MARSU tarafından yürütülen altyapı çalışmaları kapsamında kazı yapıldığı belirtildi. Mevzuat gereği, altyapı çalışması yapan kurumun bozulan yolları eski haline getirmesinin zorunlu olduğu vurgulandı. Açıklamada, sorumluluk tartışmalarından bağımsız olarak vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına sahada çalışmalar yürütüldüğü, ilgili kurumlarla koordinasyonun sürdürüldüğünü ifade edildi.

Ayrıca, Mardin Büyükşehir Belediyesi yetkilileriyle yapılan görüşmeler sonucunda, geçici yama çalışmalarına başlandığı, havaların ısınmasıyla birlikte altyapı nedeniyle bozulan tüm yollarda kapsamlı yenileme çalışmalarının ivedilikle başlatılacağı bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Artuklu, Mardin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Artuklu'da Çukur Şikayeti ve Suç Duyurusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki kadının parçalanarak öldürüldüğü dehşet evinde ’beyaz valiz’ detayı İki kadının parçalanarak öldürüldüğü dehşet evinde 'beyaz valiz' detayı
Galatasaray’ın eski hocası Premier Lig devinin başına geçiyor Galatasaray'ın eski hocası Premier Lig devinin başına geçiyor
Trump’ın “Hakkında konuşmam yasak“ dediği gizli silah: Discombobulator Trump'ın "Hakkında konuşmam yasak" dediği gizli silah: Discombobulator
Aileyi yıkan yasak aşkın görüntüsü Çocuklarını öldürüp intihar etti Aileyi yıkan yasak aşkın görüntüsü! Çocuklarını öldürüp intihar etti
İslam Memiş altın yatırımcısını uyardı: Sizi çatır çatır soyacaklar İslam Memiş altın yatırımcısını uyardı: Sizi çatır çatır soyacaklar
İngiltere’de Filistin destekçisi “Palestine Action“ grubuna yönelik “terör“ yasağına yargı engeli İngiltere'de Filistin destekçisi "Palestine Action" grubuna yönelik "terör" yasağına yargı engeli
Volkan Konak’ın eşinden yürek burkan paylaşım Volkan Konak'ın eşinden yürek burkan paylaşım
Tedesco’dan Milan Skriniar’a özel görev Tedesco'dan Milan Skriniar'a özel görev
Hayatını kaybeden oyuncunun gençlik yıllarından görüntüleri ortaya çıktı Hayatını kaybeden oyuncunun gençlik yıllarından görüntüleri ortaya çıktı

13:50
30 milyon dolarlık soygunun kamera görüntüleri ortaya çıktı
30 milyon dolarlık soygunun kamera görüntüleri ortaya çıktı
12:56
Mecliste ’’Cemevi’’ kavgası ’’Adam yerine koymayın onu’’ dedi, ortalık karıştı
Mecliste ''Cemevi'' kavgası! ''Adam yerine koymayın onu'' dedi, ortalık karıştı
12:14
Çöken istinat duvarı 7 aracı yuttu
Çöken istinat duvarı 7 aracı yuttu
11:45
Evini satmak isteyenler dikkat: Yeni sistem yarından itibaren devreye giriyor
Evini satmak isteyenler dikkat: Yeni sistem yarından itibaren devreye giriyor
11:35
Bagajdan çalınan 30 milyon dolar İBB rüşvet soruşturmasına uzandı
Bagajdan çalınan 30 milyon dolar İBB rüşvet soruşturmasına uzandı
11:17
Feci son Tartıştığı kızın kanlar içinde görünce sinir krizi geçirdi
Feci son! Tartıştığı kızın kanlar içinde görünce sinir krizi geçirdi
10:36
Bu nasıl bir kar marjı 129 TL’ye satılan salatalığın alış fiyatı isyan ettirdi
Bu nasıl bir kar marjı? 129 TL'ye satılan salatalığın alış fiyatı isyan ettirdi
10:00
Ocak ayında yapılan 14 anketin ortalaması: İşte partilerin oy oranı
Ocak ayında yapılan 14 anketin ortalaması: İşte partilerin oy oranı
09:27
ABD’den masada barış, arka planda savaş hazırlığı: Haftalarca sürecek
ABD'den masada barış, arka planda savaş hazırlığı: Haftalarca sürecek
09:23
10 milyon kişiyi ilgilendiren müjde Ev hanımlarına emeklilik teklifi Meclis’te
10 milyon kişiyi ilgilendiren müjde! Ev hanımlarına emeklilik teklifi Meclis'te
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2026 14:20:03. #7.11#
SON DAKİKA: Artuklu'da Çukur Şikayeti ve Suç Duyurusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.