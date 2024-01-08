Artvin Atabarı Kayak Merkezi hafta sonu ziyaretçilerini ağırladı

ARTVİN - Artvin Atabarı Kayak Merkezi hafta sonu ziyaretçilerini ağırladı.

Artvin'de etkili olan kar yağışının ardından 2 bin 200 rakımlı Mersivan Dağı'ndaki Atabarı Kayak Merkezi'nde kayak sezonu başladı. İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde 2009 yılından itibaren hizmet veren Atabarı Kayak Merkezi'nde kar kalınlığının 65 santimetreyi bulmasıyla pistler kayak için uygun hale getirilerek telesiyej ve teleski hizmete açıldı. Zorluk derecesine göre 2 pistten oluşan, 595 metre uzunluğunda telesiyej ve 159 metrelik teleski bulunan merkez, kayak severleri ağırlıyor. Tesisin birbiriyle bağlantılı toplam 1200 metre uzunluğunda iki pistti bulunuyor.

Hafta sonunu kayak merkezinde geçirmek isteyen kayak severler kayak yapmayı bilenler kayak takımlarıyla bilmeyenler ise kızaklarıyla pistin tozunu attırdılar. Bölgede kayak sezonu boyunca olabilecek olumsuzluklara karşı Jandarma Arama Kurtarma, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri görev alıyor. Artvin'in Murgul ilçesinden gelen Ahmet Topaloğlu, kendi yaptıkları kızakla kaymanın keyfini çıkarak Atabarı Kayak Merkezinin Artvin için biçilmiş bir kaftan olduğunu söyledi.

Arkadaşlarıyla birlikte Rize'den gelen Melisa Çepni ise hafta sonunu değerlendirmek için geldikleri ifade ederek "Hava çok güzel, pist çok güzel burada atmosfer harika. Mutlaka kışın değerlendirilmesi gereken bir yer diye düşünüyorum. Mutlaka kayak severlerin buraya gelmesini öneriyorum" dedi.