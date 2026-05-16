Artvin\'de Akıllı Yangın ve Tank Robotları Geliştirildi

Artvin Kazım Karabekir Anadolu Lisesi öğrencileri, tasarladıkları akıllı robotlarla, orman yangınlarına hızlı müdahale ve zorlu coğrafyalarda insansız arazi keşfi gibi kritik alanlarda umut vadeden çözüm önerileri sunuyor. Liselilerin, TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı kapsamında geliştirdiği 'Akıllı Orman Yangını Müdahale Robotu' ile 'Akıllı Tank Robotu', savunma ve afet yönetimi alanlarında ekiplerin çalışmalarına teknolojik kolaylık sağlaması hedefleniyor. Gençlerin geliştirdiği yangın söndürme robotu, alevleri sensörlerle tespit edip, erken müdahale olanağı sağlarken, akıllı tank projesi ise yüzde 93 doğruluk oranıyla engelleri 0,4 saniyede algılıyor. 3D yazıcı teknolojisi ve uygun maliyetli yazılımlarla hazırlanan 'Arduino' tabanlı projeler, geleceğin yerli teknolojilerine ışık tutuyor. Öğrenciler tarafından geliştirilen robotik tasarımlar, hem günlük yaşamda hem de gelecekte savunma ve afet yönetimi alanlarında kullanılabilecek özellikleriyle dikkat çekiyor. Okulun spor salonunda sergilen tasarımlar, teknoloji tutkunu ziyaretçilerin beğenisi topluyor. Öğrenciler, tasarımlarını ilerleyen süreçte daha gelişmiş yazılım, yapay zeka ve kamera sistemleriyle desteklenerek geliştirmeyi hedefliyor.

'KRİTİK NOKTAYA GELDİĞİNDE SU POMPASI DEVREYE GİRİYOR'

Projeyi hazırlayan öğrencilerden Öykü Sezin Akalın, "Son yıllarda orman yangınlarında büyük artış gözlemlenmektedir ve bu yangınların artmasındaki en büyük sebep, müdahalenin geç yapılmasıdır. Bu sorun nedeniyle böyle bir proje tasarlamaya karar verdik. Bu projedeki amacımız, yangınlara müdahalenin erken yapılması, uzaktan kontrol edilebilen, aynı zamanda da kendi kendine otomatik bir şekilde kontrol edebilen bir robot sistemi geliştirmektir. Bu robotun çok sistematik bir çalışma prensibi vardır. Alev sensörleri sayesinde ilk önce ortamdaki yangını kontrol eder ve algılar. Sonra o yangına doğru hareket eder ve kritik noktaya geldiğinde durur. Kritik noktaya geldiğinde su pompası devreye girer ve böylelikle yangını söndürür. İçerisindeki yazılım ise 'Arduino C++' yazılımıyla gerçekleştirilmiştir. Yazılım 3 ana bölümden oluşmaktadır; motor kontrol fonksiyonları, bluetooth kontrol sistemi ve yangını algılama algoritması. Şu an sadece alev sensörleri var. Kamera sistemi ileride daha geliştirildiğinde, kamera sistemi de eklenebilir" dedi.

'ROBOT, YANGINLARIN DAHA DA FAZLA BÜYÜMESİNİ ENGELLİYOR'

10'uncu sınıf öğrencisi Yağız Bilgin, projeyi farkındalık oluşturmak amacıyla geliştirdiklerini belirtti. Robotun hareket sisteminde 4 DC motor bulunduğunu ve sistemin motor sürücüsüyle çalıştığını söyleyen Bilgin, yapay zeka destekli sistemlerin ve kamera teknolojisinin projeye entegre edilmesiyle robotun hem otonom hem de manuel kullanım kapasitesinin artırılabileceğini ifade etti. Projeyi öğretmenleri Ali Çalışkan rehberliğinde geliştirdiklerini anlatan Bilgin, "Biz farkındalık amaçlı bir robot oluşturduk. Bu robot, yangınların daha da fazla büyümesini engellemesi, daha fazla can ve mal kaybı oluşmaması için oluşturuldu. Biz burada kendimize 'insanların müdahalesi olmadan yangınları nasıl durdurabiliriz' diye soru sorduk; böyle bir robot üretmek aklımıza geldi" diye konuştu.

'3D YAZICI TEKNOLOJİSİYLE AKILLI TANK ROBOTU'

'Akıllı Tank Robotu' projesinde yer alan öğrencilerden Burhan Mümtaz Sazcı, amaçlarının bluetooth iletişim sistemleri ile manuel kontrol sistemlerini bir araya getirerek sensör destekli akıllı bir tank geliştirmek olduğunu dile getirdi. Sazcı, projeyle, gelecekte savunma sistemlerinden arazi keşif çalışmalarına kadar birçok alanda kullanılabilecek insansız araç teknolojilerine katkı sunmayı hedeflediklerini belirtti. Robotun en önemli özelliklerinden birinin bluetooth sistemi sayesinde farklı cihazlarla kontrol edilebilmesi olduğunu ifade eden Sazcı, aracın her türlü arazi ve ortam koşuluna uyum sağlayabilecek şekilde tasarlandığını kaydetti. 3D yazıcı teknolojisiyle üretilen tank robotunun düşük maliyetli olmasının önemli avantaj sağladığını dile getiren Sazcı, sistemin aynı zamanda modifikasyona açık yapısıyla geliştirilebilir özellik taşıdığını söyledi.

Projede görev alan öğrencilerden Ahmet Berkay Bayram da bluetooth ve ultrasonik sensör sistemleri sayesinde robotun engel tanıma, yönlendirme ve uyarı sistemlerinde manuel kontrollü araçlara göre daha verimli çalıştığını, bunun daha güvenli ve konforlu kullanım sağladığını söyledi. Bayram, "Bunun avantajı daha iyi yönlendirme ve daha konforlu kullanım sağlamaktadır. Bu hipotezi doğrulamak için L298N sürücümüz, Arduino'muz, HC-05 Bluetooth modülümüz ve HC-SR04 ultrasonik sensörlerimiz bulunmaktadır. Önde herhangi bir şekilde 25 santimetreye kadar gelen cisimleri tanıyıp geri gitmektedir. Öndeki cismi tanıma doğruluğu yüzde 93, tanıma süresi ise yaklaşık 0,4 saniyedir. Amacımız, trafikte ve savunma sanayisinde daha fazla kullanılabilecek bir robot olarak daha iyi işler çıkaracağını düşünüyoruz" diye konuştu.