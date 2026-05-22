Artvin'de Çay Hasadı Başladı
Artvin'de Çay Hasadı Başladı

22.05.2026 20:19
Doğu Karadeniz'de çay sezonu açıldı, Vali Ergün ve ÇAYKUR Genel Müdürü hasat yaptı.

DOĞU Karadeniz'de yaş çay sezonunun açılmasının ardından Artvin'de Vali Turan Ergün, ÇAYKUR Genel Müdürü birlikte çay hasadı yaptı.

Doğu Karadeniz'de 1 milyon üretici aile tarafından 810 bin dekar alanda gerçekleştirilen yaş çay hasadı başladı. Çay bahçesine giren üreticiler, yeni filizleri toplamaya başlarken, çay üretiminde bölgede 3'üncü sırada olan Artvin'de, hasat için açılış töreni düzenlendi. Kemalpaşa ilçesinde düzenlenen törene Artvin Valisi Turan Ergün, ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, il protokolü ve çok sayıda çay üreticisi katıldı. Protokol üyeleri, üreticilerle birlikte makas kullanarak sezonun ilk çaylarını topladı.

'GEÇEN YIL ARTVİN'DE 156 BİN TON YAŞ ÇAY ÜRETİMİ GERÇEKLEŞTİ'

Artvin'in sahil ilçeleri Arhavi, Hopa ve Kemalpaşa ile Borçka'nın belli bir rakıma kadar olan yerlerinde çay üretimi ve bundan elde edilen gelir, halkın önemli bir geçim kapısını oluşturduğunu aktaran Vali Ergün, "ÇAYKUR'un yanı sıra 2 adet özel fabrikayla birlikte ilimizde toplam 6 çay fabrikamız var. Artvin'de 20 bin civarında üreticimiz, il genelinde 92 bin dönüm alanda çay ekimi ve hasadı gerçekleştirmekte. Geçen yıl Artvin'de 156 bin ton yaş çay üretimi gerçekleşti. Bu da Türkiye üretiminin yaklaşık yüzde 12'sine tekabül ediyor. Diğer illerimizde olduğu gibi Artvin'de de çay hasadı ve üretimi gerçekten zor. Coğrafyayı görüyorsunuz; üreticimiz neredeyse ayakta zor durulan mekanlarda, 45 derecelik eğimlerde çay hasadı gerçekleştiriyor. İçtiğimiz her çay bardağında onların döktüğü alın terini hissetmemek mümkün değil. Biliyorsunuz, devletimiz bu yıl çay fiyatlarını 35 lira olarak ilan etti. İnşallah bu fiyatla üreticimizin yüzü güler. Bereketli bir hasat sezonuyla, Artvin'imiz için en önemli tarımsal girdi kaynağı olan çay üretiminden tüm üreticilerimizin bekledikleri geliri elde etmelerini temenni ediyorum" diye konuştu.

'GÜNLÜK 900 TON KAPASİTEMİZ BULUNUYOR'

ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim ise "Biz her yıl hiç aksatmadan kampanya açılışlarını öncelikle Kemalpaşa'dan yapardık. Bu sene Kemalpaşa'da çay, soğuk hava nedeniyle biraz ötelenince bugüne kaldı. Ancak her yıl mütemadiyen yaptığımız bu açılışı Kemalpaşa'dan yapmasak olmazdı. Artvin bölgemizde 4 fabrikamız ve 20 bin 250 üreticimiz var. 92 bin dekar alanda çay üretimi yapılıyor. Günlük 900 ton kapasitemiz bulunuyor; ancak yoğun olan dönemlerde günlük çay alımımız 1000, 1500, hatta 2000 tona kadar çıkabiliyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

