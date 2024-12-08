Artvin\'de Heyelan: Karadeniz Sahil Yolu Ulaşıma Kapandı

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ARTVİN'in Arhavi ilçesinden geçen Karadeniz Sahil Yolu 'nda heyelan meydana geldi. Yamaçtan akan toprak kütlesi Kıyıcık Tüneli çıkışına dolarken, kara yolu ulaşıma kapandı. Bölgeye yeni heyelan riski devam ederken, toprak altında araç kalıp kalmadığı araştırılıyor.

Edinilen bilgiye göre, saat 03.30 sıralarında Arhavi ilçesi Güngören mevkisinde heyelan meydana geldi. Yamaçtan koparak akan toprak kütlesi, Kıyıcık Tüneli çıkışına doldu. Yaklaşık 250 metrekarelik alanda etkili olan toprak kayması nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu çift yönlü olarak ulaşıma kapandı. Olay yerine çok sayıda AFAD, AKUT, jandarma, Karayolları ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bölgede yeniden heyelan riskinin bulunduğu öğrenilirken ekipler, çevrede bulunan güvenlik kameralarını inceleyerek toprak altında araç olup olmadığını araştırıyor.

'HEYELAN HALEN DEVAM ETMEKTEDİR'

AK Parti Milletvekili Faruk Çelik, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, yolun açılması için çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü belirtti. Çelik, paylaşımında "Artvin Arhavi Kıyıcık Tünel çıkışında meydana gelen heyelan nedeniyle yol geçici olarak ulaşıma kapanmıştır. Olay yerine AFAD, Karayolları ve sağlık ekipleri sevk edilmiş olup, gerekli güvenlik önlemleri alınmıştır. Heyelan halen devam etmektedir. Ekiplerimiz, sayın valimizin başkanlığında, yolun yeniden güvenli bir şekilde ulaşıma açılması için çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir. Can kaybı olmaması en büyük temennimizdir. Geçmiş olsun Artvin" ifadelerine yer verdi.