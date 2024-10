Güncel

Bilgili Holding ev sahipliğinde ve UBS ana sponsorluğunda düzenlenen Artweeks 10. edisyonu başladı.

Bir otelde gerçekleştirilen ön gösterimde AA muhabirine açıklamada bulunan Bilgili Sanat Kültür ve Sanat Projeleri Yöneticisi ve küratör Begüm Güney, 26 galerinin izlenebildiği etkinliğe yeni galerilerin de dahil olduğunu söyledi.

Güney, 10. edisyona özel yeniliklerden birinin "Karşılaşma" duvarı olduğunu belirterek, "Ondan Beri isimli sergi ve 'Karşılaşma Duvarı'nı yenilik olarak sayabilirim. Karşılaşma duvarında 14 bağımsız sanatçıyla bir aradayız. 'Ondan Beri' sergisinde 10. edisyonda yer alan tüm galerilerden bir seçki oluşturduk. Kavramsal olarak bir ortak noktası bulunmasa da estetik ve biçimsel bir ahenk yakaladığımız, sanatçıların farklı sanatçılarla ilişkide bulunabilecekleri bir sergi planladık." dedi.

Her edisyonda farklı bir yaratım alanından ortaklıklar geliştirildiğine değinen Güney, "Birkaç önceki edisyonda modayla yapmıştık. Şimdi mimari alandan bir proje ortağımız var. Etkinlik 6 bin 600 metrekareye yayılan ve 14 gün sürecek bir maraton. Her gün, bir sonraki pazartesi 7 Ekim hariç izleyiciye açık. Türk, global, genç sanatçılar ve ustalar, açıkçası sanatın her deneyim alanından, her mecrasından birçok temsilciyi göreceğimiz, bine yakın yapıtla karşılaşacağımız bir etkinlik olacak." diye konuştu.

Artweeks daha önce hiç galeri, müze gezmemiş genç bir kitlenin dikkatini çekiyor

Muse Contemporary galeri direktörü Taner Yılmaz, 2013'ten beri tarihi mekanlarda yerleştirmeler ve sergiler yaptıklarını aktardı.

Artweeks'te 14 sanatçının işlerini gösterdiklerini kaydeden Yılmaz, şu bilgileri verdi:

"Artweeks'i çok önemsiyorum çünkü daha önce hiç galeri, müze gezmemiş genç bir kitlenin dikkatini çekiyor. Onlara hitap ettiğini düşünüyorum. Burada daha çok, genç izleyiciye ulaşabiliyoruz. Bu nedenle burada olmanın hem benim hem sanatçılarım açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. 14 farklı sanatçının işleri arasında resim, heykel, mix medya ve fotoğraf mevcut. Sanatçılarımın 7'si yabancı. Şili'den, Avustralya'dan, Türkiye'den ve Rusya'dan birçok sanatçı var. Benim galeri ve sergi alanım biraz daha renkli. İnsanların içini açacak eğlenceli işler barındıran güzel keyifli bir seçki yaptığımızı düşünüyorum. Güzel bir birleşim oldu. Farklı medyalardan farklı sanatçıları bir araya getirdik."

Artweeks hakkında

Artweeks Istabul, Bilgili Holding vizyonu ve Sabiha Kurtulmuş önderliğinde hayata geçirildiği 2018'den bu yana yılda iki kez düzenleniyor.

Yeni edisyonda Türkiye'nin önde gelen sanat galerilerinin yanı sıra, özel ve kurumsal koleksiyonlara yer veriliyor.

Etkinlik kapsamında Harvard Business Review'un moderatörlüğünde çeşitli söyleşiler de gerçekleştirilecek. Sergiler ve söyleşiler, herkese açık ve ücretsiz olacak.

Katılımcı galeriler arasında MERKUR Galeri, Martch Art Project, Sevil Dolmacı, Mine Art Gallery, KUN Art Space, The Key Art Gallery, Artopol, Frank Art Studio, Pilot, C.A.M Gallery, E'art Gallery, Sanatorium, Bosfor, Olcay Art, Galeri/Miz, Birim, X-ist, Muse Contemporary, Adas, Mariana Custodio, Chi Art Gallery ve Ambidexter yer alıyor.

Şişli Belediyesi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Kültür AŞ, Taksim Sanat ve İstanbul Kitapçısı da sanatseverlerle buluşacak.

Etkinlik 14 Ekim'de sona erecek.