Asgari Ücret Eylemi: Ara Zam Talebi - Son Dakika
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Asgari Ücret Eylemi: Ara Zam Talebi

07.06.2026 20:33
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Asgari Ücret İnisiyatifi, geçim krizine dikkat çekerek asgari ücrete ara zam talebinde bulundu.

Haber: Beril KALELİ/Kamera: Hakan KAYA (İSTANBUL)

Asgari Ücret İnisiyatifi, Sultançiftliği'de gerçekleştirdiği eylemde, "Hükümet  milyonların en yakıcı gündemi olan geçim krizinin üstünü örtmeye çalışıyor. Ama mutlak butlan, yarattıkları mutlak yoksulluğun üstünü örtmeye yetmeyecek. Gerçeklikten uzak ve tutmayan enflasyon hedeflerine göre yılda sadece bir kez yapılan ücret artışlarını kabul etmiyoruz. Mutfakta tenceremiz, sofrada tabağımız boş kaldığı sürece kent meydanlarını ücretlerimize yeniden zam istemek için doldurmaya devam edeceğiz" diyerek asgari ücrete ara zam talebini yineledi.

Asgari Ücret İnisiyatifi, "Asgari ücrete, tüm ücretlere, emekli aylıklarına yeniden zam" talebiyle bu kez Sultangazi ilçesinin Sultançiftliği Mahallesi'nde eylem gerçekleştirdi. Eylemde yapılan basın açıklamasında 2026'nın başı itibarıyla yaşanan enflasyon artışı nedeniyle asgari ücret ve emekli aylıklarında yaşanan erimeye dikkat çekilerek ara zam talebi yenilendi. Açıklamada şöyle denildi:

"Hükümetin enflasyon beklentisi sürekli yukarı doğru güncellenirken emekçinin ücreti, emeklinin aylığı ise yerinde sayıyor. Artık hükümetin mücadele ettiği enflasyon değil, biz yurttaşların alım gücü haline geldi. Verilen mutlak butlan kararıyla demokratik işleyişe saldırılar derinleşirken, hükümet bir yandan milyonların en yakıcı gündemi olan geçim krizinin üstünü örtmeye çalışıyor. Enflasyonun kimi yoksullaştırıp kimi zenginleştirdiğini, faizin kimin cebine aktığını, asgari ücretin nasıl eridiğini tartışmak yerine başka gündemlerin gölgesine sığınmayı tercih ediyor. Mutlak butlan kararının ardından bu bayramda enflasyonu, işsizliği, yoksulluğu, emeklilerin halini konuşamadık. Ama mutlak butlan, yarattıkları mutlak yoksulluğun üstünü örtmeye yetmeyecek."

Asgari Ücret İnisiyatifi olarak; sermayedara vergi indirimleriyle Varlık Barışı sunan bu siyasi iktidarın bilinçli tercihleri sonucunda, açlık sınırının altında verdiğimiz varlık-yokluk savaşına karşı sesimizi ve mücadelemizi büyütüyoruz. Gerçeklikten uzak ve tutmayan enflasyon hedeflerine göre yılda sadece bir kez yapılan ücret artışlarını kabul etmiyoruz. Mutfakta tenceremiz, sofrada tabağımız boş kaldığı sürece kent meydanlarını ücretlerimize yeniden zam istemek için doldurmaya devam edeceğiz.

Hedeflerimiz açık, mücadele hattımız net. Asgari ücret, işçi ve ailesinin geçimini esas almalı, insan onuruna yaraşır bir düzeye çıkarılmalıdır. Ücretler, milli gelir ve gerçek enflasyon baz alınarak yılda dört kez güncellenecek şekilde belirlenmelidir. Gelir dağılımında adaleti gözeten bir ekonomi politikası derhal izlenmelidir."

"YIL BAŞINDA 8 GÜNDE BİTEN MAAŞIMIZ ŞU AN 6 GÜNDE BİTİYOR"

ANKA eylem öncesinde eyleme katılan asgari ücretlilere mikrofon uzattı. "Bundan 20 yıl önce bir üniversite mezunu bir araba alabiliyorken ya da belki bir ev alabiliyorken ben hala babamdan borç alarak geçinmek zorundayım" diyen 27 yaşındaki Ayşenur Gidergi şöyle devam etti:

"Asgari ücret alıyorum. Eski kiracı olduğum için 20 bin lira kira veriyorum. Geri kalan parayla faturalarımı ödedikten sonra ailemden borç alarak  yaşamımı sürdürmeye çalışıyorum. Bundan 20 yıl önce bir üniversite mezunu bir araba alabiliyorken ya da belki bir ev alabiliyorken ben hala babamdan borç alarak geçinmek zorundayım"

Enflasyondaki artışın etkisini, "Yılın başında 8 günde bitiyorsa maaşımız, şu an 6 günde bitiyor" şeklinde anlatan Gidergi şöyle konuştu:

"Önceden bize, asgari ücrete zam gelirse enflasyon artacak diye anlatıyorlardı. Asgari ücrete bir zam yapmadınız, enflasyon hala artmaya devam ediyorsa biz enflasyonu etkileyecek bir durumda değiliz. Sürekli patronların vergileri affediliyor. Bu yapılabiliyorsa asgari ücretlinin maaşına da zam yapılabilir"

"ASGARİ ÜCRETLİLERİ TEMSİLEN MASADA BULUNANLAR GÖREVİNİ YERİNE GETİRMİYORLAR"

"Asgari ücret tartışılmıyor" diyen Batuhan Gündoğdu ise şöyle konuştu:"

"Bu ülkede her sene bir asgari ücret tespit komisyonu masası kuruluyor. O masada asgari ücretlileri temsilen bulunanlar bu temsiliyet görevini yerine getirmiyorlar. Her şekilde, patron örgütlerinin, sermaye  çevrelerinin, siyasi iktidarın çıkarlarına göre bir asgari ücret zammı oluyor. Biz bu durumu değiştirmek için bir araya gelebileceği ve bu tespit komisyonu masasında taraf olabileceği bir toplumsal örgütlenmeyi yaratmaya çalışıyoruz."

BAYRAK: PATRONLAR İÇİN BU KRİZ, FIRSATA ÇEVRİLMİŞ BİR SÖMÜRÜ DÜZENİDİR

Basın açıklamasının ardından Tekstil İşçileri Güç Birliği Sendikası Başkanı Erkan Bayrak da bir konuşma gerçekleştirdi. "Bugün ülkede kriz varsa, bu kriz işçinin, emeklinin krizidir. Patronlar için bu kriz, fırsata çevrilmiş bir sömürü düzenidir" diyen Bayrak şöyle konuştu:

"TÜİK'in açıkladığı sahte enflasyon rakamlarını tanımıyoruz. Biz pazarı biliyoruz, kirayı biliyoruz, faturaları biliyoruz; gerçek enflasyonu iliklerimize kadar yaşıyoruz. AKP hükümeti, Çalışma Bakanı, patronların, zenginlerin dostu Mehmet Şimşek'in yürüttüğü ekonomi politikaları işçiyi yoksullaştıran, emekliyi açlığa mahkum eden politikalardır. Bugün burada Asgari Ücret İnisiyatifi çatısı altında kurduğumuz bu birliktelik sadece bir basın açıklaması  değildir. Bu, büyüyecek olan bir mücadelenin ilk adımlarıdır. Hak verilmez, mücadeleyle alınır"

EMEKLİ VATANDAŞ: BIRAK HARÇLIK VERMEYİ TORUNUMU GÖRMEYE GİDEMEDİM, YOL PARAM YOKTU

İnisiyatif'ten Derin Doğa Kuş eylemde yaptığı konuşmada emeklilerin geçim sıkıntısına da değinerek, "Torununa bayramda kaç kişi gönül rahatlığıyla harçlık verebildi?" dedi. Eyleme katılan bir emekli Kuş'un sorusuna, "Bırak harçlık vermeyi torunumu görmeye bile gidemedim. Yol param yoktu" şeklinde yanıt verdi.

Kaynak: ANKA

Asgari Ücret, Ekonomi, Güncel, Zam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Asgari Ücret Eylemi: Ara Zam Talebi - Son Dakika

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