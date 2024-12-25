Asgari Ücret Tepkileri Artarken Belediyeler Sosyal Yardımları Artırma Kararı Aldı

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Haber: İleyda ÖZMEN

(ANKARA) - Asgari ücretin 2025 yılı için yüzde 30'luk artışla net 22 bin 104 Türk lirası olarak açıklanmasına tepkiler sürerken, İstanbul ve Ankara'da gözler belediyelerin sosyal yardımlarına çevrildi. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, açıklanan asgari ücrete tepki gösterirken, belediyenin sosyal yardımlar bütçesinde artışa gideceklerini duyurdu. Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş da belirlenen asgari ücretin geçim yükünü hafifletmekten uzak olduğunu vurguladı ve sosyal yardımlarla vatandaşın yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı. Her iki belediye de sosyal yardımları arttıracak.

ANKA Haber Ajansı'nın edindiği bilgilere göre, İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyeleri sosyal yardımlarını arttırarak sürdürecek, ABB'nin 2025'te kişi başı sosyal yardım desteği 11 bin lira civarına çıkacak. ABB Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Güven ANKA'ya yaptğı açıklamada, "Devletin uyguladığı sisteme göre, sosyal yardım alanlara asgari ücretin üçte biri veriliyor. Enflasyondan kaynaklı ABB olarak o rakamı çok az bulup asgari ücretin yüzde 50'si olarak değerlendirmiştik. Bu sene de bu uygulamamız devam edecek. 14-15 kalemde sosyal yardım yapıyoruz. 2025 yılında da artarak devam edecek" dedi.

İBB ve ABB başkanları asgari ücrete tepki gösterirken sosyal yardımlara vurgu yaptı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda 1 Ocak 2025 itibaren geçerli olacak asgari ücretin net 22 bin 104 lira olarak belirlendiğini açıkladı. Beklentinin altında kalan artış oranı hem işçi kesiminde hem muhalefette büyük tepkiyle karşılandı.

İBB Başkanı İmamoğlu "22 bin 104 lira İstanbul'da sadece 1 aylık kira parası bile değildir. Belli ki sorumluluk bize düşmektedir" diyerek İBB'nin sosyal yardımlar bütçesinde ciddi oranda artış yapacaklarını duyurdu. ABB Başkanı Mansur Yavaş da "İşçinin emeği bu ülkenin omurgasıdır. Ancak bugün açıklanan 22 bin 104 TL asgari ücret milyonların alın terini yok sayıyor. Hayat pahalılığı markette, pazarda her gün biraz daha artarken işçinin emeğine reva görülen bu rakam geçim yükünü hafifletmekten uzak. Sosyal ve eğitim, barınma desteklerimizle vatandaşlarımızın yanında durmaya devam ediyoruz" mesajını paylaşmıştı.

ABB'den destek alan emekli sayısı 57 bin 958'e çıktı

Edinilen bilgiye göre, ABB tarafından yardım alan 255 bin aileye genel ihtiyaçlarında kullanılmak üzere toplam 1 milyar 841 milyon 693 bin 900 TL ödeme yapıldı ve hane başına miktarlar yedi kez Başkent kartlarına yatırıldı. Ayrıca ABB yarım alan ailelere düzenli protein yardımı kapsamında bugüne kadar 209 bin 831 haneye toplam 1 milyar 615 milyon 171 bin 650 TL ödeme yaptı. Protein yardımı, et alımında kullanılabilen 600 TL'nin her ay Başkent kartlara yatırılması şeklinde yapılıyor.

Ayrıca ABB'den yardım alan 54 bin 309 emekliye bugüne kadar toplam 16 kez ödeme yapıldı ve toplam 562 milyon 717 bin 500 TL emeklilerin hesaplarına aktarıldı. Düzenli destek verilen emekli sayısının 25 Aralık 2024 itibariyle 57 bin 958'e çıktığı öğrenildi. ABB emeklilere kişi başı aylık bin 500 TL ödeme yapıyor.

ABB'den yardım alan ve ısınma şekli doğalgaz olan 180 bin aileye de bugüne kadar 827 milyon 913 bin 500 TL ödeme yapıldı. Açlık sınırı altında yaşayan ortalama 20 bin Ankaralı'ya da günlük 90 bin ekmek dağıtılıyor. Bugüne kadar bu ailelere 28 kez ödeme yapıldı, toplam 456 milyon 740 bin 300 TL aktarıldı.

Güven: Sosyal yardımda asgari ücretin üçte biri verilir, bu kuralı uygulamıyoruz, yüzde 50'yi vermeye devam edeceğiz

ABB Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Güven, açıklanan asgari ücretin ardından belediyede sosyal yardımların artacağını beliterek, şunları söyledi:

"Normalde devletin uygulamış olduğu bir sistem var. Sosyal yardım alanlara asgari ücretin üçte birini veriliyor, yani üçte biri üzerinden bir değerlendirme yapıyorlar. Asgari ücret 17 bin 2 lirayken, 5 bin 680 lira gibi bir miktar belirlenmişti. Biz gelişen enflasyondan kaynaklı ABB olarak o rakamı çok az bulup asgari ücretin yüzde 50'si olarak değerlendirmiştik. Biz yardımı, kişi başına düşen gelirin yüzde 50'si olarak baz alacağız. Bu sene de bu uygulamamız devam edecek. Devletin uygulamış olduğu kişi başına düşen gelir asgari ücretin üçte biriydi. Biz kişilerin mağduriyetini gidermek amacıyla yarısını uygulayarak devam edeceğiz. Yardım kalemlerimiz, miktarlarımız artarak devam edecek. 14-15 kalemde yardım yapıyoruz. Yeni dönem içerisinde artarak devam edecek. Öğrencilere abonman, servis, kantin yardımımız devam edecek. Aylık olarak yaptığımız protein, et desteğimiz devam edecek. Tüm yardımlarımız 2025 yılında da artarak devam edecek. Vatandaşlarımıza adil ve ihtiyaca yönelik yardım yapmaya devam edeceğiz."