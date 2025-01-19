Aşık Maşuk Kehanet Ocağı Turizme Kazandırılmak İsteniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Aşık Maşuk Kehanet Ocağı Turizme Kazandırılmak İsteniyor

Aşık Maşuk Kehanet Ocağı Turizme Kazandırılmak İsteniyor

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, halk Aşık Maşuk Kehanet Ocağı'nın turizme açılmasını istiyor. Genç kızlar, işsizler ve çocuk isteyenler burada dilek tuttukları bir mekanı ziyaret ediyor. Yerel halk, bölgenin tanıtımının artacağı ve ekonomiye katkı sağlayacağına inanıyor.

19.01.2025 10:27  Güncelleme: 10:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HATAY'ın Samandağ ilçesinde yöre halkı, genç kızların evlenmek, işsizlerin iş, çocuğu olmayanların çocuk için dilek tuttuğu, adakların kesildiği Aşık Maşuk Kehanet Ocağı'nın turizme kazandırılmasını istiyor.

İlçenin Kapısuyu Mahallesi'nde yeşillikler içerisinde oluşturulan yürüyüş yolunun takip edilmesiyle ulaşılan dağ yamacındaki kuyu, Aşık Maşuk Kehanet Ocağı olarak biliniyor ve yaklaşık 50 basamaklı bir merdivenle çıkılıyor. Kimilerine göre yüz yıllar önce dağdan gelen suyu biriktirmek için kaya oyularak kuyu oluşturuldu. Bir başka rivayete göre ise burası düşman saldırılarından gizlenmek için yapıldı. Kuyu ve yanındaki mağaranın turizme açılması isteniyor. Genç kızların evlenmek, işsizlerin iş, çocuğu olmayanların çocuk için dilek tuttuğu, adakların kesildiği Aşık Maşuk Kehanet Ocağı, yöre halkı tarafından sık sık ziyaret ediliyor.

'KUYUYA DİLEKLERİNİ ATIYORLAR'

Bölgenin turizme kazandırılması gerektiğin belirten mahalleliden Mehmet Yüksel, "İnsanlar adaklar adıyor, dilekler tutuyor. Samandağ'ın önemli tarihsel değeri olan bir alan. Kuyuya dilekleri atıyorlar, para isteyen para atıyor. Dua edip, adaklar kesiliyor. Bölge turizme kazandırılırsa hem bilinirliği çok daha artar hem de bölge ekonomisine katkısı olur" dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Samandağ, Ekonomi, Güncel, Kültür, Turizm, Yaşam, Çocuk, Hatay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aşık Maşuk Kehanet Ocağı Turizme Kazandırılmak İsteniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:08 Naci Görür, Yedisu Fayı’nı işaret etti: Burası deprem üretmeye gebe Naci Görür, Yedisu Fayı'nı işaret etti: Burası deprem üretmeye gebe
09:28 İsrail ateşkes saatinde Gazze’yi yeniden vurdu İsrail ateşkes saatinde Gazze'yi yeniden vurdu
08:53 Gazze’de ateşkes beklenirken Netanyahu’dan yeni bahane Gazze'de ateşkes beklenirken Netanyahu'dan yeni bahane
08:40 Borsada işlem gören 20 yıllık şirket iflas etti Borsada işlem gören 20 yıllık şirket iflas etti
07:36 TikTok, ABD’de erişime kapatıldı TikTok, ABD'de erişime kapatıldı
10:16 THY’nin Şam’a ilk seferi için tarih belli oldu THY'nin Şam'a ilk seferi için tarih belli oldu
10:00 Rıza Akpolat’ın yerine kim geçecek Özgür Özel’in desteklediği bir isim var Rıza Akpolat'ın yerine kim geçecek? Özgür Özel'in desteklediği bir isim var
09:55 Akaryakıt fiyatları yine zamlandı Akaryakıt fiyatları yine zamlandı
09:45 Deha dizisinde sürpriz ayrılık Başrol oyuncusu ekibe veda ediyor Deha dizisinde sürpriz ayrılık! Başrol oyuncusu ekibe veda ediyor
09:42 Fatih Terim kolunda servet taşıyor Fatih Terim kolunda servet taşıyor
09:36 TikTok bir ülkede daha yasaklanıyor TikTok bir ülkede daha yasaklanıyor
09:22 Avrupa’nın hasta adamına bir kötü haber de IMF’den Avrupa'nın hasta adamına bir kötü haber de IMF'den
09:22 Nuri Şahinli Dortmund’a bir şok daha Nuri Şahinli Dortmund'a bir şok daha
09:18 Evliliklerine izin verilmeyince 17 yaşındaki sevgilisi ve annesini pompalı tüfekle vurdu Evliliklerine izin verilmeyince 17 yaşındaki sevgilisi ve annesini pompalı tüfekle vurdu
08:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ilk haberi müzayedede satışa sunuluyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk haberi müzayedede satışa sunuluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2025 10:42:04. #1.11#
SON DAKİKA: Aşık Maşuk Kehanet Ocağı Turizme Kazandırılmak İsteniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.