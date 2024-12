Asistan Hekimlere MR İstemi Engeli Tepki Çekti

Güncel

(İSTANBUL) İstanbul Tabip Odası'ndan yapılan açıklamada, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde asistan hekimlere MR istemi yapmaları için yetki verilmemesine tepki gösterilerek, "Asistan hekimleri, her MR istemi yapması gerektiğinde uzman doktora veya öğretim üyesine yönlendirmek, yoğun hasta yükü altında olanaklı olmamakla birlikte anlaşılır da değildir" ifadeleri kullanıldı.

İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde yaşanan MR krizine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. MR isteminin asistan hekimlerce yapılmasının, hastane Başhekimliği tarafından bilerek engellendiğinin belirtildiği açıklamada, yalnızca uzman doktorlar ve öğretim üyelerinin MR istemi yapmaya yetkili kılındığı kaydedildi. Açıklamada, "Asistan hekimleri, her MR istemi yapması gerektiğinde uzman doktora veya öğretim üyesine yönlendirmek, yoğun hasta yükü altında olanaklı olmamakla birlikte anlaşılır da değildir. Çünkü poliklinikte asistan hekimler hastanın tedavisini düzenleyebilmekte, MR harici her türlü tetkikin istemini yapabilmektedir. Ancak ne hikmetse iş MR'a gelince işler tıkanmaktadır" denildi. Yaşanan durumun bazı sorunlara yol açacağının vurgulandığı açıklamada şu ifadeleri kullanıldı:

"Uygulama, asistan hekimlere yönelik sözlü ve fiziki şiddet olarak geri dönme potansiyeli taşımaktadır"

"Bu engellemenin birkaç açıdan sakıncası vardır. İlki, yoğun hasta başvurusu altında, her hastaya sınırlı süre tanımlanan koşullarda asistan hekimlere bu, sözlü ve fiziki şiddet olarak geri dönme potansiyeli taşımaktadır. Nitekim bu nedenle bir şiddet olayı da yaşanmıştır. İkincisi, her türlü tıbbi tetkik ve tedavi kararı verebilen bir hekimin sadece MR tetkikini isteyememesi en azından hekimlik ve tıp açısından anlaşılır bir durum değildir. Hele de en ileri tıbbi teknolojik cihazların bulunduğu, her branştan çok sayıda doktorun ve sağlık çalışanının çalıştığı, sağlık talebi yaratmak için bizzat hükümet eliyle reklamının yapıldığı Şehir Hastaneleri'nde bu uygulamanın sağlık çalışanlarına şiddet olarak döneceği belliyken.

Türkiye'de MR cihazları tabiri caizse canı çıkarılıncaya kadar çalıştırılmakta, böylece her yıl Türkiye, MR cihazı başına düşen tetkik sayısı açısından OECD ülkeleri içinde birinciliği kimseye kaptırmamaktadır. Bundan dolayı biz İstanbul Tabip Odası olarak bu kışkırtılmış sağlık talebinin, niteliğin değil niceliğin değerli olduğu bu sağlık anlayışına karşıyızdır. Ancak bu çarpıklığı düzeltmenin yolu tek bir hastanenin MR tetkiki sayısını sınırlamaktan geçmez. Kar ve piyasa odaklı mevcut sağlık sistemini değiştirmekten geçer.

"Bu yanlış uygulamadan bir an evvel dönmelerini talep ediyoruz"

İstanbul Tabip Odası olarak Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi Başhekimliği'nin bu garip kararı neden aldığını henüz net şekilde bilemiyoruz. Ancak belki de taşeronlaştırılan MR tetkiklerinde yıllık kotaları dolmuş veya dolmak üzere olabilir. ya da Başhekimliğin münferit garip bir uygulaması da olabilir. Ancak şurası kesin ki bu süreçte asistan hekimlerin yaşayacağı her türlü mağduriyetten Başhekimliğin sorumlu olacağını hatırlatır, bu yanlış uygulamadan bir an evvel dönmelerini talep ederiz. Olayın takipçisi olacağımızı bildiririz."