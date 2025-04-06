CHP'de olağanüstü kurultay başladı - Son Dakika
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Politika

CHP'de olağanüstü kurultay başladı

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CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı bugün Ankara'da başladı. Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı kurultayda Özgür Özel'in yanı sıra Ümit Uysal ve Berhan Şimşek başkanlık için yarışacak. Öte yandan Ekrem İmamoğlu da kurultaya dikkat çeken bir mesaj yolladı.

06.04.2025 10:08
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Cumhuriyet Halk Partisi, 21. olağanüstü kurultayını topladı. Kurultay Ankara'da Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yapılıyor. Kurultayda divan başkanlığını Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu yapacak. Delegeler genel başkanlıkla birlikte, parti meclisi ve yüksek disiplin kurulu için oy kullanacak.

60 KİŞİLİK PARTİ MECLİSİ İÇİN KRİTİK YARIŞ

Çarşaf liste yöntemiyle yapılacak seçimde CHP lideri Özgür Özel'in listesiyle İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı'nın anahtar listesinin yarışacağı belirtiliyor. Genel başkanlığa aday olacağını söyleyen Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın da adaylık için yeterli imzaya ulaşıp ulaşmadığı kurultay sırasında belli olacak. Kurultayda kritik yarışın, 60 kişilik Parti Meclisi (PM) için yapılması bekleniyor.

CHP'de Olağanüstü Kurultay başladı

KILIÇDAROĞLU SALONDAKİ YERİNİ ALDI

Bugün Ankara'da başlayan CHP'nin 21. Olağanüstü kurultayına katılıp katılmayacağı merak konusu olan eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da salondaki yerini aldı. Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde adaylık tartışmalarına noktayı koymuş ve aday olmayacağını net bir şekilde ifade etmişti.

CHP'de Olağanüstü Kurultay başladı
Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal.

BAŞKANLIK İÇİN 3 ADAY YARIŞACAK

Kurultayda Özgür Özel'le birlikte Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve eski milletvekili Berhan Şimşek de başkanlık için yarışacak.

CHP'de Olağanüstü Kurultay başladı
Berhan Şimşek.

Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama adaylığını duyururken, "Önümüze olmazları koyanlara, olmayacak işlere girişenlere, normalleşip yumuşayanlara, CHP belediyelerinin kapılarını kayyumlara açanlara, muhalif hiçbir sese tahammül edemeyenlere, parti kimliğimiz ve mücadelen ruhumuza halel getirenlere, incinen ama incitmeyenler olarak cesurca ve mertçe söyleyecek sözümüz var." dedi.

SALICI: ALTERNATİF BİR LİSTE HAZIRLAYACAĞIZ

Parti meclisi ve disiplin kurulu üyelerinin çarşaf liste yöntemiyle seçilmesi bekleniyor. Gözler 4-5 Kasım'da yapılan kurultayda seçilen parti yönetiminde değişiklik olup olmayacağında. İstanbul Milletvekili Salıcı alternatif bir liste hazırlayacaklarını açıkladı. Salıcı, "Bir denge ve dayanışma listesi çıkaracağız. Denge diyoruz çünkü nasıl bir ülke istiyorsak; öyle bir parti istiyoruz." dedi.

İMAMOĞLU'NDAN KURULTAY MESAJI

Öte yandan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da kurultay için sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. İmamoğlu'nun paylaşımı şu şekilde; "Partimizin 21. Olağanüstü Kurultayı her açıdan olağanüstü bir dönemde toplanıyor. Milletimiz bugün ağır bir kuşatma altındadır. Bu kuşatma hukuk ve demokrasiye bağlı olmadığını açıkça ilan eden, kendisini devletin sahibi gören baskıcı bir iktidarın kuşatmasıdır. Bu iktidar, karşısında rakip aday istemiyor, rakip parti istemiyor, serbest ve adil seçimler yapılsın istemiyor. Tek dertleri var; ekonomiden sağlığa, eğitimden adalete kadar her alanda ülkeyi felakete sürükleyen tek adam sistemini ayakta tutabilmek. Fakat hiçbir baskıcı sistem, millete rağmen ayakta kalamaz. Milletin haysiyeti, kendi iradesine ve geleceğine sahip çıkma kararlılığı her türlü zorbalığın üstündedir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultayları ilk günden beri bu haysiyetin, bu kararlılığın simgeleştiği, bu mücadelenin şekillendiği yerler olmuştur.

"KURULTAY DELEGESİ YOL ARKADAŞLARIMA BAŞARILAR DİLİYORUM"

Hiç kuşkum yok, kurultayımız bugün de aynı yolu izleyecektir. Partimiz, millî görevini tamamlama gereğini her görüşün üstünde tutacak, Cumhuriyetimizin temel ilkeleri doğrultusunda özveriyle, kararlılıkla yürüyecek ve muhakkak başaracaktır. Sonuna kadar birlikte yürüyeceğimiz bu onurlu yolda karşımıza çıkaracakları zorluklar, yaşatacakları eziyetler birer teferruattan ibarettir. Bu duygularla, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'e ve bütün kurultay delegesi yol arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Ne yaparlarsa yapsınlar, başaracağız! Haksızlığı, zorbalığı yeneceğiz. Özgürlüğün, eşitliğin, kardeşliğin iktidarını hep birlikte inşa edeceğiz. Kararlı tavrınız, mücadeleniz için size teşekkür ediyor; milletimize umut ve cesaret vereceğine inandığım kurultayımızın hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum."

CHP\'de olağanüstü kurultay başladı

Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu, Berhan Şimşek, Ümit Uysal, Özgür Özel, Politika, 3-sayfa, Ankara, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'de olağanüstü kurultay başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Vahit Demirci:
    bu kurultayı yaparak suçtan kurtulamazsınız 23 4 Yanıtla
  • Zafer Oztekin:
    Tiyatroya gitmek için bilet parası verip masraf yapmanıza gerek yok. Chplilerin alayı tiyatrocu onları ücretsiz izleyebilirsiniz.. 6 3 Yanıtla
  • orhanbayarr21:
    VAHİT DEMİRCİ GİBİ AK TROLLER KİME HİZMET ETTİĞİ BELLİ. AMA YOLSULLIK YOLSUZLUK ALTINDA MŞLLETİ PERİŞAN ETTİLER HER GÖN ZAMLARLA PERİŞAN OLDU BU HALK KÖPRÜ OTOYOLLARA VERİLEN FAİZLERİN HADDİ HRSABI YOKKEN HER ŞEY VAYANDAŞIN SIRTINA YÜKLENMİŞTİR SİZİN GİBİ TROLLER HALA NEYİN KAFASINDASINIZ 2 6 Yanıtla
  • 78908900:
    "Sırtımdan hançerlendim ,çalanın yüzünü tükürürler " diyor ,hacerleyene çalana sahip çıkıyor , Ahmet Kaya nede güzel söylemiş... "Bu ne yaman çelişki anne " 0 0 Yanıtla
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