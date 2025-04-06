Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Özel'in anahtar listesinde - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Özel'in anahtar listesinde

Kılıçdaroğlu\'nun başdanışmanı Özel\'in anahtar listesinde

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Parti Meclisi için önerdiği anahtar listede bir isim dikkat çekti. Eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Namık Tan, bu kurultayda Özel'in listesinden aday oldu.

06.04.2025 22:28
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CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nda Özgür Özel yeniden genel başkan seçildi. Özel'in Parti Meclisi için önerdiği anahtar liste de belli oldu.

KILIÇDAROĞLU'NUN BAŞDANIŞMANI TAN, ÖZEL'İN LİSTESİNE GİRDİ

Listede sürpriz bir isim yer aldı. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Namık Tan, Özel'in listesine girdi. Tan, Parti Meclisi adayı olarak gösterildi.

Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Özel'in anahtar listesinde
Namık Tan

CHP'NİN MEVCUT PM'SİNDEN 12 İSİM YENİ LİSTEDE YOK

Özel'in yeni listesinde eski CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, İstanbul Milletvekilleri Mahmut Tanal ve önceki dönemde Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı olan Namık Tan'ın yer aldığı görüldü. 60 kişilik Parti Meclisi seçimleri için oluşturduğu anahtar listede mevcut PM'de yer alan 12 kişiye Özgür Özel bu sefer yer vermedi.

MYK'DAN İBB GENEL SEKRETERLİĞİNE GEÇİYOR

Bu isimler arasında en dikkat çekenler ise Merkez Yönetim Kurulu'nda yer alan İlhan Uzgel ve Volkan Demir oldu. Özel, kurultaydaki konuşmasında Volkan Demir'in İBB Genel Sekreterliği'ne geçeceği için listede yer almadığını söyledi. Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın, Yurt Dışı Örgütlerden Sorumlu Parti Meclisi Üyesi Mehmet Tüm, Hüseyin Yaşar, Orhan Sarıbal, Emin Umut Dikili ve Erbil Aydınlık; Özel'in yeni A takımında yer almadı.

Mevcut PM'de yer alan Müslim Sarı, Koza Yardımcı ve Orhan Sarıbal, İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı'nın hazırladığı Denge ve Dayanışma Listesi'nde yer aldı. Geçen kurultayda Salıcı'nın listesinde yer almasına karşın PM'ye seçilmeyi başaran Semra Dinçer, Ali Haydar Hakverdi, Saniye Barut, Deniz Yavuzyılmaz ve Aylin Nazlıaka bu kez Özel'in listesinden aday gösterildi.

Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel, Namık Tan, Politika, 3-sayfa, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Özel'in anahtar listesinde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Szka788304:
    vallahi komedi özgürden başka addammı kalmadı partide bu ülkede beş darbe iki muhtıra bir cumhurbaşkanı asıldı 256 şehitli darbeye tiyatro diyenemi kızalım buna inanana mı yezidin safında olanlarda doğru oldukları nı düşünüyordu bunlara en basit yalanları söylediler 8 2 Yanıtla
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