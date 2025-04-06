Görüntüler ortalığı karıştırdı! \'\'İETT\'yi patlattık\'\' dedi, Tevfik Göksu anında yalanladı

Eski İETT çalışanı Cihan Demirel, İETT garajında dört yıl boyunca motor mekanik ustası olarak çalıştığını İETT'de otobüslere sıfır parça yerine ikinci el parçalar takılarak, bu parçaların sıfır gibi faturalandırıldığını iddia etti. Demirel, "Eski parçaları sıfır gibi takarak, vatandaşın ölmesine sebep oluyorlar" dedi.

Ayrıca, İETT filosundaki otobüslerin ruhsat ve motor numaralarının uyuşmadığını ve muayene süreçlerinde de usulsüzlük yapıldığını belirten Demirel, bu iddialarıyla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulundu. Demirel, bu süreçte ölüm tehditleri aldığını ve işten tazminatsız çıkarıldığını da iddia ederek şu ifadeleri kullandı:

"Gerekli bütün resmî makamlara, adlî makamlara evrakları bizzat kendim götürdüm, teslim ettim. İhaleyle ilgili olarak, örneğin firmalar yetersiz bulunuyor. İETT Genel Müdürleri de bu işin içinde. Tüm başvuran firmalar için ya "evrakı eksik" deniyor, ya da "bu şartları taşımıyor" deniliyor. İhaleyi kendi yandaşlarına peşkeş çekiyorlar. Yani hem İstanbul halkına eziyet ediyorlar, hem İstanbul halkını soyuyorlar hem de devletin kasasından yapılmayan işler için her ay yüklü miktarda hakediş üzerinden ödeme alıyorlar."

"TEVFİK GÖKSÜ SAYESİNDE BAKANLIKTA İŞE BAŞLADIM"

Demirel'in açıklamaları sonrası 'Büyükşehir Çalışıyor' isimli X hesabı dikkat çeken bir video yayımladı. Görüntülerde konuşan kişinin Demirel olduğu iddia edilirken, Ulaştırma Bakanlığı'nda işe başladığını, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu sayesinde kadro aldığını söylediği öne sürülüyor.

TEVFİK GÖKSU'DAN JET YALANLAMA

İddiaların sosyal medyada yayılmasının ardından Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yayınladı.

Göksu iddiaları yalanlarken şu ifadeleri kullandı:

"İsmimi kullanarak Ulaştırma Bakanlığımızda işe girdiğini beyan eden Cihan Demirel adlı kişiyi hayatımda hiç görmedim, kendisiyle tanışmadım ve kim olduğunu bilmiyorum. Şahsımla ilgili söylemleri gerçek dışıdır. Kendisi ile ilgili hukuki süreci başlatıyoruz."

"İETT ÇALIŞMADI"

Konu hakkında İETT'de resmi hesabından yaptığı açıklamada Cihan Demirel isimli şahsın hiçbir zaman İETT kadrosunda çalışmadığını söyledi.