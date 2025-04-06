Görüntüler ortalığı karıştırdı! ''İETT'yi patlattık'' dedi, Tevfik Göksu anında yalanladı - Son Dakika
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Görüntüler ortalığı karıştırdı! ''İETT'yi patlattık'' dedi, Tevfik Göksu anında yalanladı

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İETT'de 4 yıl ustalık yapan Cihan Demirel, usulsüzlük yapıldığı ve İETT yetkilileri tarafından tehdit edildiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Ardından Demirel hakkında yeni görüntüler yayınlandı. Demirel'in ''Tevfik Göksu sayesinde kadro aldığını'' iddia ederek ''İETT'yi patlattık ya biz'' dediği görüntülere ilişkin konuşan Göksu, iddiaları yalanlayarak suç duyurusunda bulunacağını söyledi.

06.04.2025 09:52  Güncelleme: 10:09
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Eski İETT çalışanı Cihan Demirel, İETT garajında dört yıl boyunca motor mekanik ustası olarak çalıştığını İETT'de otobüslere sıfır parça yerine ikinci el parçalar takılarak, bu parçaların sıfır gibi faturalandırıldığını iddia etti. Demirel, "Eski parçaları sıfır gibi takarak, vatandaşın ölmesine sebep oluyorlar" dedi.

Ayrıca, İETT filosundaki otobüslerin ruhsat ve motor numaralarının uyuşmadığını ve muayene süreçlerinde de usulsüzlük yapıldığını belirten Demirel, bu iddialarıyla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulundu. Demirel, bu süreçte ölüm tehditleri aldığını ve işten tazminatsız çıkarıldığını da iddia ederek şu ifadeleri kullandı:

"Gerekli bütün resmî makamlara, adlî makamlara evrakları bizzat kendim götürdüm, teslim ettim. İhaleyle ilgili olarak, örneğin firmalar yetersiz bulunuyor. İETT Genel Müdürleri de bu işin içinde. Tüm başvuran firmalar için ya "evrakı eksik" deniyor, ya da "bu şartları taşımıyor" deniliyor. İhaleyi kendi yandaşlarına peşkeş çekiyorlar. Yani hem İstanbul halkına eziyet ediyorlar, hem İstanbul halkını soyuyorlar hem de devletin kasasından yapılmayan işler için her ay yüklü miktarda hakediş üzerinden ödeme alıyorlar."

"TEVFİK GÖKSÜ SAYESİNDE BAKANLIKTA İŞE BAŞLADIM"

Demirel'in açıklamaları sonrası 'Büyükşehir Çalışıyor' isimli X hesabı dikkat çeken bir video yayımladı. Görüntülerde konuşan kişinin Demirel olduğu iddia edilirken, Ulaştırma Bakanlığı'nda işe başladığını, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu sayesinde kadro aldığını söylediği öne sürülüyor.

TEVFİK GÖKSU'DAN JET YALANLAMA

İddiaların sosyal medyada yayılmasının ardından Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yayınladı.

Göksu iddiaları yalanlarken şu ifadeleri kullandı:

"İsmimi kullanarak Ulaştırma Bakanlığımızda işe girdiğini beyan eden Cihan Demirel adlı kişiyi hayatımda hiç görmedim, kendisiyle tanışmadım ve kim olduğunu bilmiyorum. Şahsımla ilgili söylemleri gerçek dışıdır. Kendisi ile ilgili hukuki süreci başlatıyoruz."

"İETT ÇALIŞMADI"

Konu hakkında İETT'de resmi hesabından yaptığı açıklamada Cihan Demirel isimli şahsın hiçbir zaman İETT kadrosunda çalışmadığını söyledi.

Görüntüler ortalığı karıştırdı! \'\'İETT\'yi patlattık\'\' dedi, Tevfik Göksu anında yalanladı

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Son Dakika 3.Sayfa Görüntüler ortalığı karıştırdı! ''İETT'yi patlattık'' dedi, Tevfik Göksu anında yalanladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Bera Topal:
    Herkes Hırsız Ekrem'i satmaya başladı kim neyi kopartırım derdinde...bu arada arkadaslar ekremin Beylikdüzü belediye başkanı iken ki lakabı...BETON EKREM...ŞAKA DEĞİL GERÇEK 19 23 Yanıtla
  • İlyas Akturk:
    Bu işler zaten öyledir ,ona şaşırmam da Hayret ettiğim şey TRT bunu nasıl oldu da yayınlamış ? Hiç Trt lik hareketler değil bunlar . Kendine dikkat et Trt ciğim . Bak çizgini bozuyorsun, aman deyim. 17 10 Yanıtla
  • fatih mazlum:
    Al birini vur birine herbirisi ayni.. 12 8 Yanıtla
  • Beyhan Gunes:
    Cahilce hazırlanmış mesnetsiz bir başarısız komplo daha …sanırım Kızılay hezimetine karşılık alel acele hazırlanmış servis edilmiş olma ihtimali çok yüksek …siyasetimizde iftiraya hiçbirzaman bu kadar çok başvurulmamıştır …oysa iftiranın ne büyük günah olduğunu herkes bilir… 8 1 Yanıtla
  • İnan Şimşek:
    Dilinde Allah bismillah diyenler uzak kaçıyorum hiç utanmada yok 7 1 Yanıtla
  • Deniz Gürbüz:
    Kendileri hırsızlık torpil ne yaparsa yapsın seçmenleri kabullenmiyor onlara göre çalmışsa ihtiyacı vardır der 4 1 Yanıtla
  • taner taner:
    Bas calanın adamları 4 0 Yanıtla
  • Kasım Ömeroğlu:
    onun için hırsız Ekremin otobüsleri yolda kalıp yanıyordu ama maalesef onu halen savunanlar var . 2 2 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    TEVFİK GÖKSU NEDEN HER YERDESIN 2 0 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    başkaları söylüyors yalan.siz söylüyorsanız doğru öyle mi ? 0 0 Yanıtla
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