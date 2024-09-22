Asker Er Umut Bal Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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Asker Er Umut Bal Son Yolculuğuna Uğurlandı

Asker Er Umut Bal Son Yolculuğuna Uğurlandı

Eskişehir'de rahatsızlanıp hayatını kaybeden Er Umut Bal, memleketi Reyhanlı'da defnedildi.

22.09.2024 14:10
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ESKİŞEHİR'de vatani görevini yaparken rahatsızlanıp kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Er Umut Bal'ın (21) cenazesi, memleketi Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde toprağa verildi.

Eskişehir Muharip Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda 40 günlük asker olan Umut Bal, 19 Eylül'de görevi başında rahatsızlandı. Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bal'a zatürre teşhisi konuldu. Er Umut Bal, yapılan tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı.

Er Umut Bal'ın cenazesi, memleketi Hatay'ın Reyhanlı ilçesine getirildi. Cenaze, Bahçelievler Mahallesi'ndeki babaevine götürülerek helallik alındıktan sonra mezarlıkta tören düzenlendi. Törene, Bal'ın babası Cuma Bal, annesi Perihan Bal, yakınları, Kaymakam Yasin Öztürk, Belediye Başkanı Ahmet Salman Yumuşak, askeri ve mülki erkan, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Reyhanlı İlçe Müftüsü Abdullah Doğan'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Er Umut Bal'ın cenazesi Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

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Kaynak: DHA

Eskişehir, Reyhanlı, 3-sayfa, Sağlık, Güncel, Hatay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Asker Er Umut Bal Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

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