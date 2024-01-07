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Asker uğurlama geleneği devam ediyor - Son Dakika
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Asker uğurlama geleneği devam ediyor

Balıkesir'de Havran ilçesine bağlı Büyükdere Mahallesi'nde 11 genç için düzenlenen asker uğurlama töreninde dualar yapılırken, törene katılanlara keşkek pilav ikramı yapıldı. Törene Havran Kaymakamı, Belediye Başkanı ve İlçe Müftüsü de katıldı. Gençler, törene katılanlarla vedalaşarak askere gitmeye hazırlandı ve kendilerini yalnız bırakmayanlara teşekkür etti.

07.01.2024 - 09:48,
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Asker uğurlama geleneğini sürdürüyorlar

BALIKESİR - Balıkesir'de asker uğurlama geleneği devam ediyor. Havran ilçesine bağlı Büyükdere Mahallesin de 11 genç için düzenlenen asker uğurlama töreninde dualar yapılırken, törene katılanlara keşkek pilav ikramı yapıldı.

Büyükdere Mahallesinde 2024 yılının birinci grubunda yer alan 11 asker adayı için uğurlama töreni düzenlendi. Törene, Havran Kaymakamı Enver Özderin, Belediye Başkanı Emin Ersoy ve İlçe Müftüsü Sedat Karali ve yüzlerce vatandaş katıldı. Mahalle meydanında Kur'an-ı Kerim ve mevlit okunurken, Müftü Sedat Karali de dua yaptı. Meydanda kurulan kazanlarda pişen keşkek ve pilavlar asker adayları tarafından servis edildi.

Büyük coşku yaşanan törende, askere gitmeye hazırlanan gençler ilk önce törene katılanlarla vedalaştı. Kendilerini yalnız bırakmayanlara teşekkür eden asker adayı Ali Alaca, "Gelenlerden gidenlerden Allah razı olsun. Belediye Başkanı Emin Ersoy'un büyük desteği oldu. Kendisine teşekkür ediyoruz. Yıllardan beri, her yıl askere gitmeden topluca köyün gençleri hayır yapar. Bizde bunu gerçekleştirdik. Keşkek ve pilavımızı ikram ettik. Güzel gelenekler. Her yıl devam etmesini temenni ederim" dedi.

Bir diğer asker adayı Kadir Ersöz ise, "Allah'ın izniyle hayrımızı da yaptık. En iyi asker olacağız. Katılanlardan da Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim" dedi.

Asker uğurlama geleneği devam ediyor
Kaynak: İHA
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