Askeri Helikopterden Kız Çocukla Güzel Anlaşma

HATAY'ın Yayladağı ilçesinde dün orman yangınına müdahale ederken baraj gölünden su alan askeri helikopterin pilotu, kendisini selamlayan küçük kız çocuğuna el salladı. O anlar kızın babası tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Türkiye sınırındaki Suriye'nin Lazkiye kırsalının Türkmendağı bölgesinde 3 Temmuz'da başlayan orman yangını dün Yayladağı ilçesine ulaştı. Hatay Valiliği koordinesinde; Orman Bölge Müdürlüğü, belediye ve AFAD ekiplerinin müdahalesine, askeri helikopterler de destek verdi. Yangının kontrol altına alındığı sıralarda ailesiyle baraj gölünde vakit geçiren bir kız çocuğu, gölden su alan askeri helikopteri sevinçle selamladı. Pilot da çocuğa karşılık vererek el salladı. Bu anlar, çocuğun babası tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Baba, "Kızım o da sana el sallıyor. Öpücük at" diyerek kızının sevincini paylaştı.