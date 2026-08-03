Askeri Öğrencilere Eğitim Desteği - Son Dakika
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Askeri Öğrencilere Eğitim Desteği

Askeri Öğrencilere Eğitim Desteği
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MSB, askeri öğrencilerin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak ve mezuniyet sonrası teğmen rütbesi verecek.

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde (SBÜ) eğitim görecek askeri öğrencilerin eğitim süresince yurt, yemek ve kıyafet gibi tüm ihtiyaçlarının karşılanacağını, öğrencilere her ay harçlık ödeneceğini, mezuniyet sonrası ise teğmen rütbesiyle göreve başlama imkanı sunulacağını bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, MSB nam ve hesabına, Ankara'daki Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane ve İstanbul'daki Hamidiye yerleşkelerinde yer alan fakülte veya meslek yüksekokulunda eğitim görmek isteyen adayların Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nın (ÖSYM) yayımlayacağı tercih kılavuzunda yer alacak başvuru koşullarını dikkatli okumaları, MSB ve SBÜ'nün internet sitelerinde yapılacak duyuruları takip etmeleri gerektiği belirtildi.

Öğrencilerin eğitim dönemindeki tüm ihtiyaçlarının; yurt, yemek, kitap, kılık kıyafet, sağlık sigortası ve benzeri masraflarının bakanlık tarafından karşılandığı hatırlatılan açıklamada, eğitim gören askeri öğrencilere her ay askeri öğrenci harçlığı verildiği, öğrencilerin 18 yaşını doldurmasından itibaren emekli sandığı keseneğinin devlet tarafından öğrenci adına yatırılarak öğrencilik sürelerinin hizmet süresinden sayıldığı ifade edildi.

Teğmen rütbesiyle mezun olacak tabip veya diş tabibi subaylara, maaşlarına ilave olarak "Askeri Sağlık Hizmetleri Tazminatı" ödendiği, mezunlara 205 sayılı Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) Kanunu çerçevesinde OYAK kurumunun daimi üyeliği verildiği ve bakanlık personeline sağlanan orduevi, lojman ve kamplardan istifade imkanı sağlandığı anımsatıldı.

Mezuniyet sonrasında ÖSYM tarafından yapılan Tıpta Yan Dal ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavlarında, Sağlık Bakanlığı kontenjanlarından ayrı olarak MSB tarafından belirlenen kontenjanlar kapsamında SBÜ'de tıpta, yan dalda ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi alma imkanı bulunduğu belirtilen açıklamada, personele fakülte eğitiminin ardından şartları karşılıyor olması koşuluyla yurt dışı eğitim imkanı sağlandığı vurgulandı.

Görev özelliği dikkate alınarak mezuniyet sonrası hizmet içi eğitim verilen personele ayrıca yurt içi ve yurt dışında yapılan kongre, sempozyum ve seminerlerde bakanlığı temsilen katılım imkanı verildiği ifade edilen açıklamada, mezuniyetin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'nin uzman ve pratisyen tabip, diş tabibi, eczacı ve sağlık astsubayı kadro görev yerlerinde, ilgili mevzuat kapsamında istihdam edilen personele, ihtiyaç duyulması halinde belirlenen Sağlık Bakanlığı ve üniversite hastanelerinde ilgili mevzuat kapsamında geçici görev de sağlanabildiğine dikkat çekildi.

MSB nam ve hesabına SBÜ'de tahsis edilen kontenjanlara, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından yerleşen adayların fiziki değerlendirme, fiziki yeterlilik testi, mülakat gibi ikinci seçim aşamalarının tarihleri ile getirmeleri gereken evrakların "personeltemin.msb.gov.tr" adresinden duyurulacağı bildirildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Askeri Öğrencilere Eğitim Desteği - Son Dakika

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