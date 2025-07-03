Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Bulgaristan Genelkurmay Başkanı Oramiral Emil Eftimov ve Romanya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gheorghita Vlad ile bir araya geldi.
Genelkurmay Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bulgaristan-Romanya- Türkiye Genelkurmay Başkanları Toplantısı'na katılmak için Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da bulunan Gürak'ın, Eftimov ve Vlad ile üçlü görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.
Paylaşımda, görüşmeye ilişkin görüntüye de yer verildi.
Son Dakika › Güncel › Askeri Üçlü Zirve Sofya'da Gerçekleşti - Son Dakika
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