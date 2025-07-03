Askeri Üçlü Zirve Sofya'da Gerçekleşti

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Bulgaristan Genelkurmay Başkanı Oramiral Emil Eftimov ve Romanya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gheorghita Vlad ile bir araya geldi.

Genelkurmay Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bulgaristan-Romanya- Türkiye Genelkurmay Başkanları Toplantısı'na katılmak için Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da bulunan Gürak'ın, Eftimov ve Vlad ile üçlü görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.

Paylaşımda, görüşmeye ilişkin görüntüye de yer verildi.