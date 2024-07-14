Türk Askeri Uzmanlar, Trump\'a Yapılan Suikast Girişimini Değerlendirdi

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DÜZGÜN BARIŞ DENİZ

(ANKARA) -ABD'de Kasım ayında yapılacak seçimlerde Cumhuriyetçi Parti'nin Başkan adayı Donald Trump'ın miting alanında suikasta uğramasını ANKA Haber Ajansı'na değerlendiren Türk askeri uzmanlar, büyük bir güvenlik ihmali olduğu yorumunda bulundu. Emekli Tuğgeneral Özgür Tor, "Her şey ihtimal dahilinde ama bu büyük ihtimalle öldürmek için yapılan bir saldırı. Büyük bir güvenlik ihmali var. İhmal ötesi bir durum da olabilir" değerlendirmesini yaparken, Emekli Kurmay Albay Çağlar Özer "Güvenlik boyutuyla ele aldığımızda çok ciddi ihmallerle karşılaşıyoruz. Bu tarz mitinglerde bölgede çok büyük güvenlik tedbirleri alınır. ABD istihbaratı ve koruma ekibi sınıfta kalmıştır" dedi.

ABD eski Başkanı ve Kasım 2024'te yapılacak seçimlerde Cumhuriyetçi Parti'nin Başkan adayı Donald Trump'a, Pensilvanya eyaletinin Butler şehrinde seçim mitingi esnasında suikast girişiminde bulunuldu. Trump kulağından hafif yaralanırken, 20 yaşında olduğu belirtilen suikastçi öldürüldü.

Türk askeri uzmanlar, miting alanındaki güvenlik önlemleri açığını ve "suikast girişiminin Trump'ın seçimi kazanmaya yönelik bir planı olduğu" iddialarına ilişkin görüşlerini ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi.

Emekli Tuğgeneral Özgür Tor: "Her şey ihtimal dahilinde ama bu büyük ihtimalle öldürmek için yapılan bir saldırı. Bu tip saldırılarda bir tane suikastçı olmaz. Saldırıyı yapanın tek kişi olduğunu zannetmiyorum. Diğer bağlantıların yakalanması için o şahsın sağ ele geçirilmesi gerekirdi. Orada tedbir alınmaması da büyük bir güvenlik açığı. Velev ki tedbir alınmadı, oradaki keskin nişancıların görmesi lazımdı. Böyle durumlarda hem el dürbünleriyle hem de dronlarla alan taraması yapılır. Hatta 130 metreden dürbünle bakmaya da gerek yok, gözle görülebilinecek bir mesafe. Büyük bir güvenlik ihmali var. İhmal ötesi bir durum da olabilir. Dürbünsüz bir silah kullanılmış. O yüzden ikinci bir suikastçı olabilir diyorum. Dürbünsüz silahla saldırı yapmak zor. Buna rağmen Trump başını çevirmeseydi kulağını sıyıran mermi beynin arka tarafına girebilirdi. Bu da ya öldürürdü ya da merminin yön değiştirmesiyle beynin içerisinde büyük bir hasar oluşturabilirdi. Bu tür suikastlerde genellikle 7.62 mermi kullanılır ama burada kullanılan 5.56 mermi de öldürür. Trump, kafasını çevirmiş olmasaydı ölmüştü.

Kendi reklamını yapmak için yaptırılacak bir atış değil, çok riskli. Kafasını çevirmesiyle ölümden kurtuldu. Bunu kendisinin yaptırması çok düşük bir ihtimal. Yani havaya vesaire sıkılsaydı olabilirdi ama bu şakaya gelir bir atış değil. Bunu yaptırmak isteseniz, 20 yaşında bir gence dürbünsüz tüfekle yaptırmazsınız. Bu kadar da yakından yaptırılmaz. Adli yönden durduramadıkları Trump'ı Kenedy gibi vurarak durdurma yoluna gidilmiş gibi. Profesyonel bir keskin nişancı tutulmuş olsaydı arkasında çok iz bırakırdı. Suikastı yapan kişinin Trump'tan nefret ettiğini söylediği videosu çıktı. Bu şekilde saldırının bireysel nefret olduğu söylenecek. Saldırıyı yapanın kim olduğu, nerede eğitim aldığı ortaya çıkarılmalı. Bence öldürmeye yönelik bir suikast, başarısız bir suikast. Profesyonel bir suikastçıya yaptırılsaydı kimin yaptırdığı vesaire ortaya çıkardı. Bu şekilde bir gencin öfkesi diye kapatılabilir. Suikastçı sağ yakalansaydı arkasında başka bir durum olup olmadığı öğrenilebilinirdi. Keskin nişancıların, elinde silahla çatıda duran birini farketmemeleri çok ilginç. Atış yaptıktan sonra vuruluyor. Sanki ateş yapması beklenmiş gibi. Daha önce Trump'a suikast yapılabileceğini söylemiştim. Koruma sayısı arttırılmıştır ama tekrardan bir suikast yapılması olası. Bu başarısız suikasttan sonra Trump'un oy oranı aşırı derecede artacaktır. Bu durumda da Biden'ın yerine başka bir aday belirlenebilir. Çatıda vurulan suikastçı eğitim almış biri fakat yeterince profesyonel değil. Açıyı, yüksekliği, güneşi vesaire hesaplayacak kadar profesyonel olmaması sayesinde Trump kurtulmuş."

Emekli Kurmay Albay Çağlar Özer: "Konuyu güvenlik boyutuyla ele aldığımızda çok ciddi ihmallerle karşılaşıyoruz. Bu tarz mitinglerde bölgede çok ciddi güvenlik tebirleri alınır. Bölgede yaşanabilecek muhtemel eylemlere karşı platformu gören bütün yüksek katlı binalarda muhakkak güvenlik tedbirleri alınır. Bu, bütün dünyada uygulanan bir kuraldır. Bunun çok ciddi ihmal edildiğini görüyoruz. Şüpheli bir şahsın görüldüğü emniyet güçlerine bildirilmiş fakat herhangi bir işlem yapılmamış. Bu tarz saldırılar birkaç kişi tarafından yapılır. Ateş edildikten sonra alanın güvenliğinin sağlanmasında büyük eksiklik görülüyor. Miting alanının güvenlik tedbirlerinde ciddiyetsizlik var. ABD istihabaratı ve koruma ekibi sınıfta kalmıştır. Neticede bunun bir suikast saldırısı olduğu FBI tarafından da açıkça söylendi. Çok ciddi bir güvenlik zaafiyeti var. Burada şöyle bir çelişki de var; güvenlik zaafiyeti mi var yoksa güvenlik zaafiyeti yaratıldı mı? ABD'nin eski başkanının bu şekilde korunamaması ilginç. Sanki güvenlik tedbirleri bilerek minimalize ettirilmiş gibi. Bu tarz mitinglerde bölge tamamen sterilize hale getirilir, dron uçurulur. Özellikle bu kadar yakın mesafedeki birinin görülememesi mümkün değil.

Bunun seçim çalışması olarak yaptırıldığını düşünmüyorum. Mermi 5 milimetre daha sağına gitse Trump ölecekti. Anlık bir hareketle kurtuldu. Bu, oy getirilsin diye yaptırılacak bir şey değil. Siyaseten yapıldığını düşünmüyorum fakat bu tarz olaylar kişinin popülaritesini arttırır. Son zamanlarda Trump iktidara gelme olasılığı artan bir ivme kazanmıştı. Biden ile yapılan münazaradan üstün çıktı. Trump'ın anketlerde de öne geçtiği görülüyor. Dünyada şu an dört tane kriz bölgesi bulunuyor. Bunlar; Rusya- Ukrayna, İsrail- Filistin, Çin- Tayvan ve Suriye. Trump iktidara geldiği takdirde Ukrayna konusundaki fikri ortada. Zelensky desteklenmeyecek. Trump gelirse bu savaş bambaşka bir boyuta evrilir. Ukrayna'yı yalnız bırakabilir. Bunu istemeyenler var. Çin-Tayvan tarafındaki krizlerin de Trump tarafından sonlandırılma girişimleri olabilir. İsrail-Filistin konusunda bir değişiklik olacağını düşünmüyorum. Küresel olarak baktığımızda Trump'ın gelişiyle ABD'nin politikalarında önemli değişiklikler olabilir. Bu durumdan da bazı küresel ve bölgesel aktörler etkilenecektir."