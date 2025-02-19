ASKİ'den Enerji Sorunu Nedeniyle İdari Yaptırıma İtiraz

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(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ASKİ Genel Müdürlüğü'nden, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün ASKİ'ye para cezası kesmesine ilişkin olarak yapılan açıklamada, "Mücbir sebepten kaynaklı olarak yaşanan bu sorun nedeniyle idari bir yaptırımla karşı karşıya olunması ASKİ tarafından kabul edilecek bir durum değildir" ifadesi kullanıldı.

ABB'ye bağlı ASKİ Genel Müdürlüğü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Şereflikoçhisar ileri biyolojik atık su arıtma tesisine yönelik denetimi ve idari para cezası kesilmesine ilişkin şunları kaydetti:

"Şereflikoçhisar atık su arıtma tesisi, ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından ileri biyolojik atık su arıtma tesisi olarak planlanmış ve 2023 yılı itibarıyla inşaat faaliyetleri tamamlanmıştır. Akabinde tesisi işletmeye (operasyona) alma çalışmaları başlatılmıştır. İşletmeye alma döneminde, enerji dağıtım şirketi tarafından sağlanan enerjinin stabil olmaması nedeniyle tesisteki bir kısım elektrik ekipmanında arıza meydana gelmiştir. Daha sonra Enerjisa ile yapılan görüşmeler çerçevesinde söz konusu bölgedeki iletim hattının kapasite sorunu olduğu ve tesisimiz yerleşkesinde Enerjisa'ya bir trafo alanı tahsis edilmesi durumunda yeni bir enerji iletim hattıyla tesise sağlıklı enerji sağlanabileceği mutabakatına varılmıştır.

Diğer taraftan tesis kurulu alanı mera vasfında bir alan olduğu için benzer şekilde Milli Emlak Genel Müdürlüğü ile de bölgenin öncelikle atık su artma tesis alanı olarak tahsis edilmesine ilişkin süreç 2023 ve 2024 yılında yürütülmüş ve 2024 yılı sonu itibarıyla tahsisi sağlanıştır. Tahsis işlemi akabinde Enerjisa'ya enerji temini için trafo yer tahsisi de tarafımızca sağlanmıştır.

7 Şubat 2025 tarihinde söz konusu iletim hattı ve trafonun 2025 yılı yatırım programı çerçevesi Enerjisa tarafından gerçekleştirilmesi ve tesis sağlıklı ve kesintisiz enerji temin edilmesinde uzlaşılmıştır. Atık su arıtma tesisleri inşaatları tamamlanıp işletmeye alındıktan sonra, bir iş yeri ruhsatı niteliğinde olan 'çevre izni' alınması süreci başlatılmaktadır. Çevre izninin sağlanması süreci demek; bir atık su arıtma tesisine iş yeri ruhsatı almak gibi bir faaliyet belgesidir."

"Mücbir sebepten kaynaklı sorun"

Yapılan açıklamada, sürecin nasıl yürütüldüğüne de şöyle yer verildi:

"Öncelikle eksiksiz bir şekilde inşaat faaliyetleri tamamlanmış olan arıtma tesisi için devreye alma (operasyon) denemeleri yapılıp, akabinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüyle tesisin çevre izni başvurusu yapılmaktadır. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın ilgili yönetmelik çerçevesinde tesisin sağlıklı çalıştığını ve atık suyu sağlıklı bir şekilde arıttığını tespitinden sonra, tesise çevre izin belgesi, Bakanlık tarafından veya İl Müdürlüğü tarafından düzenlenmektedir.

Akabinde İl Müdürlüğünce 7-24 esasına dayalı olarak da arıtma tesisinin sağlıklı bir şekilde arıtma işlemi gerçekleştirip gerçekleştiremediği denetlenmektedir. Zaten Bakanlık tarafından durum takip edilmektedir. Hali hazırda Şereflikoçhisar atık su arıtma tesisi için enerji temininde yaşanan sorunlardan dolayı çevre izni süreci dahi başlatılmamıştır.

Mücbir sebepten kaynaklı olarak yaşanan bu sorun nedeniyle idari bir yaptırımla karşı karşıya olunması ASKİ tarafından kabul edilecek bir durum değildir. Dolayısıyla ilgili mevzuat çerçevesinde, ASKİ tarafında söz konusu idari yaptırıma ilişkin olarak itiraz süreci işletilecektir. Enerjisa ile yapılan görüşmeler çerçevesinde 2025 yılı 2. çeyreğinde yatırımla birlikte enerji temini sağlanacağı için de çevre izni süreci başlatılacaktır."