ASKİ Sporlu Yüksel Sarıçiçek Büyükler Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

ASKİ Sporlu Yüksel Sarıçiçek Büyükler Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
ASKİ Sporlu Yüksel Sarıçiçek Büyükler Dünya Şampiyonası\'nda gümüş madalya kazandı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
ASKİ Sporlu Yüksel Sarıçiçek Büyükler Dünya Şampiyonası\'nda gümüş madalya kazandı
Haber Videosu

ASKİ Sporlu milli güreşçi Yüksel Sarıçiçek, Astana'da düzenlenen 2026 Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen 82 kiloda gümüş madalya kazandı. İlk kez katıldığı Büyükler Dünya Şampiyonası'nda dünya ikincisi olan Sarıçiçek, Esenboğa Havalimanı'nda coşkuyla karşılandı.

(ANKARA)- Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Spor Kulübü sporcusu milli güreşçi Yüksel Sarıçiçek, Kazakistan'da düzenlenen 2026 Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 82 kiloda gümüş madalya kazanarak dünya ikincisi oldu. İlk kez katıldığı Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalyaya uzanan Sarıçiçek, Ankara Esenboğa Havalimanı'nda coşkuyla karşılandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ASKİ Spor Kulübü sporcusu milli güreşçi Yüksel Sarıçiçek, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen 2026 Dünya Güreş Şampiyonası'nda Türkiye'yi başarıyla temsil etti. Grekoromen stil 82 kiloda mindere çıkan Sarıçiçek, şampiyona boyunca sergilediği performansla finale yükselerek gümüş madalyanın sahibi oldu.

Dünya ikinciliği başarısının ardından Ankara'ya dönen Yüksel Sarıçiçek, Esenboğa Havalimanı'nda ailesi, kulüp yöneticileri, antrenörleri ve takım arkadaşları tarafından coşkuyla karşılandı. Karşılamanın ardından Rıza Kayaalp ve Taha Akgül Spor Kompleksi'ne geçen milli güreşçi için burada kutlama programı düzenlendi. Sarıçiçek, anne ve babası ile takım arkadaşlarıyla birlikte pasta keserek dünya ikinciliğini kutladı.

"HEDEF 2028 OLİMPİYATLARINA HAK KAZANMAK"

ASKİ Spor Kulübü sporcusu milli güreşçi Yüksel Sarıçiçek, ilk kez katıldığı Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanmanın kendisi için önemli bir deneyim olduğunu belirterek, "Büyüklerde ilk defa Dünya Şampiyonası'na katıldım, 82 kilogramda. Daha önceden 82 kilogramda 2023 yılında Burhan ağabeyimiz bu sıklette kürsünün en üst zirvesinde bulunmuştu. Kendisini tebrik ederim. Aynı zamanda bana rakipten çok ağabeylik yaptı. Rakiplerimi daha iyi analiz ettiği için, daha önceden kendileriyle karşılaştığı için sağ olsun, teşekkür ederim. Ben de ikinci basamakta kaldım. İnşallah ilerleyen zamanlarda, ilerleyen yıllarda daha iyisini başaracağıma inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Gelecek hedeflerinin olimpiyatlar olduğunu vurgulayan Sarıçiçek, "Seneye de olimpiyat yılının seçmeleri başlıyor. 2028'de olimpiyatlar var. 2027'nin Dünya Şampiyonası'nda seçmeler başlıyor. İnşallah orada da madalya alıp olimpiyat seçmelerine hak kazanmayı düşünüyorum. Böyle de bir planım var. Onun dışında bizi destekleyen herkese çok teşekkür ederim. Sayın Ankara Büyükşehir Başkanımız Mansur Yavaş, Federasyon Başkanımız Taha Akgül ve kulüp başkanlarımız olsun, hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim" diye konuştu.

Kaynak: ANKA
Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresiEsenboğa HavalimanıDünya ŞampiyonasıGüncelGümüşDünyaSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sağanakta tekerlekli sandalyedeki arkadaşına yardım eden Yusuf’a ayın öğrencisi ödülü Sağanakta tekerlekli sandalyedeki arkadaşına yardım eden Yusuf'a ayın öğrencisi ödülü
BDDK, Kavcıoğlu’na yönelik asılsız iddialar için hukuki süreç başlatacak BDDK, Kavcıoğlu'na yönelik asılsız iddialar için hukuki süreç başlatacak
Kentin göbeğinde güpegündüz akıllara durgunluk veren saldırı: Sopa ve demir çubuklarla darbettiler Kentin göbeğinde güpegündüz akıllara durgunluk veren saldırı: Sopa ve demir çubuklarla darbettiler
Derbi cezası ertelenecek mi TFF, Abdülkerim Bardakcı için kararını açıkladı Derbi cezası ertelenecek mi? TFF, Abdülkerim Bardakcı için kararını açıkladı
Genç kadını kucağına alıp kaçırmaya kalktı Çığlıklar üzerine mahalleli seferber oldu Genç kadını kucağına alıp kaçırmaya kalktı! Çığlıklar üzerine mahalleli seferber oldu
Mersin’de 19 yıllık “Mumya ceset“ dehşeti Kiracı betonu kırınca ortaya çıktı, 6 şüpheli yakalandı Mersin'de 19 yıllık "Mumya ceset" dehşeti! Kiracı betonu kırınca ortaya çıktı, 6 şüpheli yakalandı
Hakkari’den kahreden haber Sınırda açılan ateş bir askerimizi şehit etti Hakkari'den kahreden haber! Sınırda açılan ateş bir askerimizi şehit etti
Somer Sivrioğlu’nun işletmesinde kriz Kayyum atandı Somer Sivrioğlu'nun işletmesinde kriz! Kayyum atandı
Bahar Şahin’e öyle bir rol teklif edildi ki ’Edep ya hu’ diyerek tepki gösterdi Bahar Şahin'e öyle bir rol teklif edildi ki! 'Edep ya hu!' diyerek tepki gösterdi
11:40
Aziz Yıldırım’ın yaptığına bakın Kritik toplantıda şaşırtan karar
Aziz Yıldırım'ın yaptığına bakın! Kritik toplantıda şaşırtan karar
11:17
Devrim Özkan ve Deniz Can Aktaş aşkı belgelendi İşte o görüntüler
Devrim Özkan ve Deniz Can Aktaş aşkı belgelendi! İşte o görüntüler
10:40
Osimhen’e ne oldu Galatasaraylıları korkutan görüntü
Osimhen'e ne oldu? Galatasaraylıları korkutan görüntü
10:21
Annesi bir şaka yüzünden engelli kaldı Gizem Örge’den yürek burkan sözler
Annesi bir şaka yüzünden engelli kaldı! Gizem Örge'den yürek burkan sözler
10:09
“Gece kızım, gece karımsın“ diyerek yıllarca istismar etti Anne de aynı cezayı aldı
"Gece kızım, gece karımsın" diyerek yıllarca istismar etti! Anne de aynı cezayı aldı
09:53
İstanbul’da şaşırtan olay Gece 3 okulda birden başladı, herkes pencerelere koştu
İstanbul'da şaşırtan olay! Gece 3 okulda birden başladı, herkes pencerelere koştu
09:34
Polonya’daki Anayasa Mahkemesi krizinin nedeni ne İşte 11 yıllık kavganın perde arkası
Polonya'daki Anayasa Mahkemesi krizinin nedeni ne? İşte 11 yıllık kavganın perde arkası
09:18
Rus ruleti tuttu Batrakov Süper Lig tarihine geçti
Rus ruleti tuttu! Batrakov Süper Lig tarihine geçti
09:00
Emekli maaşlarında yeni hesap Altı aylık zam sistemi değişebilir
Emekli maaşlarında yeni hesap! Altı aylık zam sistemi değişebilir
07:41
Polonya’daki kaostan inanılmaz görüntüler Cumhurbaşkanı ile hakim arasında arbede çıktı
Polonya'daki kaostan inanılmaz görüntüler! Cumhurbaşkanı ile hakim arasında arbede çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2026 11:42:05. #.0.2#
SON DAKİKA: ASKİ Sporlu Yüksel Sarıçiçek Büyükler Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android