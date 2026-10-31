ASKİ Sporlu Yüksel Sarıçiçek Büyükler Dünya Şampiyonası\'nda gümüş madalya kazandı

(ANKARA)- Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Spor Kulübü sporcusu milli güreşçi Yüksel Sarıçiçek, Kazakistan'da düzenlenen 2026 Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 82 kiloda gümüş madalya kazanarak dünya ikincisi oldu. İlk kez katıldığı Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalyaya uzanan Sarıçiçek, Ankara Esenboğa Havalimanı'nda coşkuyla karşılandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ASKİ Spor Kulübü sporcusu milli güreşçi Yüksel Sarıçiçek, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen 2026 Dünya Güreş Şampiyonası'nda Türkiye'yi başarıyla temsil etti. Grekoromen stil 82 kiloda mindere çıkan Sarıçiçek, şampiyona boyunca sergilediği performansla finale yükselerek gümüş madalyanın sahibi oldu.

Dünya ikinciliği başarısının ardından Ankara'ya dönen Yüksel Sarıçiçek, Esenboğa Havalimanı'nda ailesi, kulüp yöneticileri, antrenörleri ve takım arkadaşları tarafından coşkuyla karşılandı. Karşılamanın ardından Rıza Kayaalp ve Taha Akgül Spor Kompleksi'ne geçen milli güreşçi için burada kutlama programı düzenlendi. Sarıçiçek, anne ve babası ile takım arkadaşlarıyla birlikte pasta keserek dünya ikinciliğini kutladı.

"HEDEF 2028 OLİMPİYATLARINA HAK KAZANMAK"

ASKİ Spor Kulübü sporcusu milli güreşçi Yüksel Sarıçiçek, ilk kez katıldığı Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanmanın kendisi için önemli bir deneyim olduğunu belirterek, "Büyüklerde ilk defa Dünya Şampiyonası'na katıldım, 82 kilogramda. Daha önceden 82 kilogramda 2023 yılında Burhan ağabeyimiz bu sıklette kürsünün en üst zirvesinde bulunmuştu. Kendisini tebrik ederim. Aynı zamanda bana rakipten çok ağabeylik yaptı. Rakiplerimi daha iyi analiz ettiği için, daha önceden kendileriyle karşılaştığı için sağ olsun, teşekkür ederim. Ben de ikinci basamakta kaldım. İnşallah ilerleyen zamanlarda, ilerleyen yıllarda daha iyisini başaracağıma inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Gelecek hedeflerinin olimpiyatlar olduğunu vurgulayan Sarıçiçek, "Seneye de olimpiyat yılının seçmeleri başlıyor. 2028'de olimpiyatlar var. 2027'nin Dünya Şampiyonası'nda seçmeler başlıyor. İnşallah orada da madalya alıp olimpiyat seçmelerine hak kazanmayı düşünüyorum. Böyle de bir planım var. Onun dışında bizi destekleyen herkese çok teşekkür ederim. Sayın Ankara Büyükşehir Başkanımız Mansur Yavaş, Federasyon Başkanımız Taha Akgül ve kulüp başkanlarımız olsun, hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim" diye konuştu.