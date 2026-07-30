ASKİM’den Adıyaman'da yol güvenliğini artıran çalışma - Son Dakika
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ASKİM’den Adıyaman'da yol güvenliğini artıran çalışma

ASKİM’den Adıyaman\'da yol güvenliğini artıran çalışma
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Adıyaman Belediyesi ASKİM ekipleri, asfalt serimi yapılan cadde ve sokaklarda kot farkını ortadan kaldırmak amacıyla baca kapakları ile yağmur suyu ızgaralarını yol seviyesine yükseltiyor. Çalışmaları değerlendiren Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, kent içi ulaşımda güvenliği ve konforu artırmayı hedeflediklerini vurguladı.

(ADIYAMAN) - Adıyaman Belediyesi ASKİM ekipleri, asfalt serimi yapılan cadde ve sokaklarda kot farkını ortadan kaldırmak amacıyla baca kapakları ile yağmur suyu ızgaralarını yol seviyesine yükseltiyor. Çalışmaları değerlendiren Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, kent içi ulaşımda güvenliği ve konforu artırmayı hedeflediklerini vurguladı.

Adıyaman Su ve Kanalizasyon İşleri (ASKİM) Genel Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde tamamlanan asfalt kaplama çalışmalarının ardından altyapı elemanlarını yol kotuna uygun hale getiriyor. Sürüş güvenliğini tehlikeye atan çukur ve seviye farklarını önlemek amacıyla başlatılan çalışmalarda, kanalizasyon baca kapakları ile yağmur suyu ızgaraları yeni asfalt seviyesine yükseltiliyor.

Asfaltlama projeleriyle eş zamanlı yürütülen düzenlemeler sayesinde hem olası araç hasarlarının ve trafik kazalarının önüne geçilmesi hem de yağışlı havalarda su birikintileri ve evlerde yaşanabilecek kötü kokuların engellenmesi amaçlanıyor. ASKİM ekipleri ayrıca, ızgaralarda temizlik çalışması yaparak yağmur sularının tahliye kanallarına sorunsuz akışını sağlıyor.

ÇALIŞMALAR MAHALLE MAHALLE SÜRDÜRÜLÜYOR

Planlanan takvim doğrultusunda sahadaki işlemlerini sürdüren ekipler; Yeni Mahalle'deki 2662, 2652, 2668, 2678, 26188 ve 26214 numaralı sokaklar ile Kemal Paşa Caddesi'ndeki seviye ayarlamalarını tamamladı. Yeni Mahalle ile Karapınar Mahallesi'ni bağlayan Adnan Menderes Caddesi'ndeki altyapı düzenlemelerinin ardından ekipler, 3. Çevre Yolu'na geçti. Kentin ana arterlerindeki işlemlerin tamamlanmasıyla birlikte çalışmalar Zey Caddesi'nde devam edecek.

Yürütülen saha operasyonlarına ilişkin açıklamada bulunan Tutdere, altyapı ve üstyapı yatırımlarının entegre biçimde ilerlediğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"ALTYAPI VE ÜSTYAPIYI BİRLİKTE GÜÇLENDİRİYORUZ"

"Kentimizde gerçekleştirdiğimiz asfalt çalışmalarının uzun ömürlü, güvenli ve sürdürülebilir olması için altyapı unsurlarını da eş zamanlı olarak düzenliyoruz. Yağmur suyu ızgaraları ile kanalizasyon baca kapaklarını yol seviyesine yükselterek hem sürüş güvenliğini artırıyor hem de yağışlı havalarda suyun hızlı ve sağlıklı şekilde tahliye edilmesini sağlıyoruz. Hemşehrilerimizin hak ettiği modern ve konforlu ulaşım hizmetini sunmak için tüm ekiplerimizle şehrimizin her noktasında aralıksız çalışmaya devam ediyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel ASKİM’den Adıyaman'da yol güvenliğini artıran çalışma - Son Dakika

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