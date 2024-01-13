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İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi - Son Dakika
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İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi

Asma Köprü Uluslararası Öğrenci Derneği tarafından düzenlenen tiyatro gösterisiyle İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi. Gösteride İsrail askerlerini canlandıran oyuncular, çocuklara saldırdı ve yardıma gelenlere müdahale etti. Dernek başkanı Hanefi Sinan, İsrail'in yıllardır süren katliamlarının soykırıma dönüştüğünü belirterek, Müslüman ülkelerin birlik olması gerektiğini vurguladı.

İsrail\'in Filistin\'e yönelik saldırıları protesto edildi
13.01.2024 - 15:29,
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Asma Köprü Uluslararası Öğrenci Derneğince, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla Ankara'da tiyatro gösterisi yapıldı.

Hacı Bayram Şeyh İzzettin Türbesi yanında yapılan tiyatro gösterisinde, İsrail askerlerini canlandıran oyuncular önce oyun oynayan çocuklara saldırdı. Daha sonra çocuklara yardıma gelen sivil vatandaşlara, sağlık personeline ve insani yardım kuruluşlarına müdahale eden İsrail askerleri, son olarak olayı kaydeden basın mensubuna da müdahalede bulundu.

Tiyatro gösterisinin ardından açıklama yapan Asma Köprü Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Hanefi Sinan, İsrail'in onlarca yıldır sürdürdüğü katliamları 7 Ekim'den bu yana soykırıma dönüştürdüğüne şahitlik ettiklerini söyledi.

İsrail ordusunun sahip olduğu teknolojik imkanların binde biri dahi elinde bulunmayan bir avuç direnişçiyi geçemediğini ifade eden Sinan, İsrail'in henüz anne karnında olan ceninden en yaşlı insana kadar ayrım gözetmeksizin sivilleri hedef almaya devam ettiğini belirtti.

İsrail'in anlayacağı tek dilin güç olduğunu söyleyen Sinan, bu gücü halkları Müslüman ülkelerin sağlayacağını ifade ederek, "Bu ülkelerin yönetimleri, somut, sert ve cesur adımlar atmadıkça ihtiyaç duyulan gücün gereğini yerine getirmek mümkün değildir. Bu gücün tek bir adı ve tanımı vardır o da Müslümanların birliğidir." dedi.

Müslüman ülkelere birlik çağrısında bulunan Sinan, şunları kaydetti:

"Tüm Müslümanlar ve halkları Müslüman olan ülkelerin yöneticileri bu durumu hep birlikte masaya yatırmalı ve birlikte çözüm üretmelidir. Hep birlikte Allah'ın ipine sımsıkı sarılıp, bölünmeden parçalanmadan bu işi nihayete erdirmek zorundayız. Zulüm bitecek. Müminler ve mazlumlar elbette özgürlüklerine kavuşacaklar. İhtiyaç duyduğumuz bu güç Müslümanları bir araya gelmesi ve birlikte hareket etmelerinden başka bir şey değildir. 'Ey Allah'ın kulları, kardeş olunuz' emrinin gereği olarak hep birlikte bir araya gelmeyi arzu ediyoruz."

Kaynak: AA
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