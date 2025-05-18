Aspendos'ta Gençlik ve Spor Şöleni - Son Dakika
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Aspendos'ta Gençlik ve Spor Şöleni

Aspendos\'ta Gençlik ve Spor Şöleni

Antalya'da Aspendos Antik Tiyatrosu'nda 19 Mayıs kutlamaları için gençlik ve spor şöleni düzenlendi.

18.05.2025 23:48
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Antalya'nın Serik ilçesindeki Aspendos Antik Tiyatrosu'nda, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında "Gençlik ve Spor Şöleni" yapıldı.

Valilik ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 9 Mart 1930'da Aspendos'u ziyaretinde söylediği, "Bu kalede temsiller düzenleyin, konserler verin, güreşler tertip edin" sözüne ithafen antik tiyatroda gösteri düzenlendi.

" Türkiye'nin Gücü Gençliği" temasıyla düzenlenen şölen, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Etkinlikte, dünün mücadele, bugünün spor kahramanları, dans koreografisiyle anlatıldı. Çeşitli spor branşlarının da aktarıldığı gösteride, Türkiye'nin farklı illerinden 350 kişi sahne aldı.

Programda, halk oyunları ve dans gösterileri seyirciyle buluşturuldu. Tarihi Aspendos surlarına Türk bayrağı yansıtıldığı sırada, dağcıların ellerindeki bayrak ve Atatürk posteriyle burçlardan inmesi beğeni topladı.

Gösteriyi, Vali Hulusi Şahin, İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, Serik Kaymakamı Cemal Şahin, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yasin Eriş, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Behzat Özkan ile çok sayıda kişi izledi.

Vali Şahin, gösteri grubu temsilcilerine plaket verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Aspendos'ta Gençlik ve Spor Şöleni - Son Dakika

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