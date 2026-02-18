Asrın İnşa Seferberliği Filmi Yayınlandı - Son Dakika
Asrın İnşa Seferberliği Filmi Yayınlandı

18.02.2026 22:57
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesinde yürütülen Asrın İnşa Seferberliği'nin konu edildiği, "Bu Başarı Türkiye'nin" isimli filmi paylaştı.

Kurum, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımında, "Yeniden kurulan şehirler, yeniden başlayan hayatlar ve o anlara eşlik eden çok tanıdık yüzler... Bu başarı hikayesini sonuna kadar izlemek isteyeceksiniz." ifadelerini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakanlığın koordinesinde Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, Emlak Konut GYO, İLBANK ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğü işbirliğiyle tamamlanan Asrın İnşa Seferberliği için özel film hazırlandı.

"Bu Başarı Türkiye'nin" isimli filmde, depremin ilk anından itibaren Hatay'a yardım çağrısı yapan milli futbolcu Volkan Demirel, motosiklet yarışçısı Bahattin Sofuoğlu, milli güreşçi Rıza Kayaalp, Dünya ve Avrupa şampiyonu boksör Busenaz Çakıroğlu, şarkıcı Demet Akalın, sunucu ve oyuncu Zuhal Topal, oyuncu Mert Yazıcıoğlu, şef Arda Türkmen, gazeteci Fulya Öztürk ve sanatçı Orhan Gencebay yer aldı."

Depremzede vatandaşların taşınma ve yerleşme süreçlerinin konu edildiği filmde, Arda Türkmen yeni evine yerleşmiş bir ailenin ilk misafiri için yemek yaparken, Demet Akalın bir esnafın siftahına katkıda bulunuyor.

Orhan Gencebay evine yeni yerleşmiş bir ailenin çocuklarının nişan kurdelesini "Berhudar olun" diye keserken, Volkan Demirel "Evimize gidiyoruz" diyerek yeni halı sahalarına kavuşan Hataylı çocukların antrenmanına eşlik ediyor.

Çekimler gerçek konutlarda ve dükkanlarda gerçekleştirildi

Şampiyon sporcuların, yeni evlerine kavuşan vatandaşların eşyalarını taşımaya yardım etmesinin görüntülerinin yer aldığı filmde, oyuncu Mert Yazıcıoğlu ise kendi rol aldığı diziyi depremzede aileyle birlikte izliyor.

Dayanışma, birlik ve beraberlik ile yeniden ayağa kalkmanın hikayesinin anlatıldığı filmin çekimlerinin tamamı deprem bölgelerinde, gerçek konutlarda ve dükkanlarda gerçekleştirildi.

Filmde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Depremin vurduğu 11 ilimizde yapımı tamamlanan 455 bininci afet konutumuzu hak sahibi kardeşlerimize teslim etmenin gururunu yaşıyoruz." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
