Astsubay Ömer Halisdemir\'in kabri ziyaretçi akınına uğruyor

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ANKARA'da Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda, 15 Temmuz 2016'da darbeci general Semih Terzi'yi vurarak öldürüp, darbe girişiminin seyrini değiştiren, kendisi de şehit edilen Astsubay Ömer Halisdemir'in Niğde'nin Bor ilçesindeki kabri, şehadetinin 8'inci yıl dönümünde ziyaretçi akınına uğruyor.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin yıl dönümünde, şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in Çukurkuyu beldesindeki mezarında her yıl olduğu gibi bu sene de ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor. Türkiye'nin dört bir yanından gelen ziyaretçiler, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda general Semih Terzi'yi öldürerek darbe girişiminin seyrini değiştiren Halisdemir'in mezarı başında Kur'an-ı Kerim okuyup, dua etti. Ziyaretçiler Halisdemir'in kabri başında gözyaşı döküp, hatıra fotoğrafı çektirdi.

'125 KİLOMETRE YOLU BİSİKLETLE GELDİK'

Nevşehir'den 2 arkadaşıyla bisikletle Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret etmek için gelen öğretmen Süleyman Sayılan, "Yaşadığımız duygu tarifsiz. Böyle insanlar oldukça bizim ülkemizin sırtı yere gelmez. Halisdemir'in kabrini ziyaret etmek için 125 kilometre yolu bisikletle geldik. Onu saygıyla anıyoruz" dedi.

Torunuyla Aksaray'da Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret etmek için gelen Yeter Görür (57) ise gözyaşlarına hakim olamayarak, "Evladımı görmeye geldim. Onun için dua ettim. O karanlık gecede hepimiz üzüntüyle sabahlara kadar bekledik. Şehitlerimizin hepsinin mekanı cennet olsun. Burada duygulanmamak mümkün değil" diye konuştu.