Astsubay Ömer Halisdemir'in kızı Elif Nur Halisdemir, teğmen olarak mezun oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Astsubay Ömer Halisdemir'in kızı Elif Nur Halisdemir, teğmen olarak mezun oldu

Astsubay Ömer Halisdemir\'in kızı Elif Nur Halisdemir, teğmen olarak mezun oldu
15.08.2025 17:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ANKARA'da 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in kızı Elif Nur Halisdemir, Milli Savunma Üniversitesi'nden (MSÜ) teğmen olarak mezun oldu.

ANKARA'da 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in kızı Elif Nur Halisdemir, Milli Savunma Üniversitesi'nden (MSÜ) teğmen olarak mezun oldu. Halisdemir'e diplomasını, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu verdi.

Özel Kuvvetler Komutanlığında 15 Temmuz 2016'da, darbeci general Semih Terzi'yi öldürüp darbe girişiminin seyrini değiştiren kendisi de darbeci askerler tarafından şehit edilen Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in kızı Elif Nur Halisdemir, teğmen oldu. Halisdemir, teğmenlik diplomasını MSÜ İzmir Maltepe Yerleşkesi'nde düzenlenen mezuniyet töreniyle aldı. Duygusal anların yaşandığı törende, Halisdemir'e diplomasını MSÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu verdi.

MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ'NDEN PAYLAŞIM

Milli Savunma Üniversitesi'nden konuyla ilgili yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Üniversitesi Maltepe (İzmir) Yerleşkemizdeki 15 Temmuz Şehitleri Spor Sahası'nda gerçekleştirilen 39'uncu Dönem Subay Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı Kazandırma Eğitimi (SUTASAK) Mezuniyet Töreni'nde, mezun teğmenler arasında yer alan, 15 Temmuz hain darbe girişiminde kahramanca mücadele ederek şehit olan P.Asb.Kd.Bçvş. Ömer Halisdemir'in kızı Elif Nur Halisdemir'e teğmenlik diploması, Rektörümüz Prof. Dr. Erhan Afyoncu tarafından verildi" denildi.

Kaynak: DHA

Astsubay Kıdemli Başçavuş, Ömer Halisdemir, Darbe Girişimi, Darbe Girişimi, 15 Temmuz, Güncel, Teğmen, Son Dakika

Son Dakika Güncel Astsubay Ömer Halisdemir'in kızı Elif Nur Halisdemir, teğmen olarak mezun oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tekirdağ’da yasağa uyulmayan denizde can pazarı yaşandı: 2 kişi kurtarıldı, 1 kişi kayıp Tekirdağ'da yasağa uyulmayan denizde can pazarı yaşandı: 2 kişi kurtarıldı, 1 kişi kayıp
İsrail basını: ABD Başkanı Trump gelecek ay Tel Aviv’i ziyaret edebilir İsrail basını: ABD Başkanı Trump gelecek ay Tel Aviv'i ziyaret edebilir
Babasının kavga ettiğini gören küçük çocuk, fenalaşarak hayatını kaybetti Babasının kavga ettiğini gören küçük çocuk, fenalaşarak hayatını kaybetti
Trendyol Süper Lig’de 3. ve 4. hafta programı açıklandı Trendyol Süper Lig'de 3. ve 4. hafta programı açıklandı
Filenin Sultanları’nın Dünya Voleybol Şampiyonası kadrosu belli oldu Filenin Sultanları'nın Dünya Voleybol Şampiyonası kadrosu belli oldu
Rize’de mal sahibi ile kiracının kavgası kanlı bitti: 3’ü ağır 4 yaralı Rize'de mal sahibi ile kiracının kavgası kanlı bitti: 3'ü ağır 4 yaralı
Beşiktaş’a 9. saniyede büyük şok Beşiktaş'a 9. saniyede büyük şok
Kara yolunda çıkan yangın ormanlık alana sıçradı Kara yolunda çıkan yangın ormanlık alana sıçradı
Beşiktaş ilk yarıda kabusu yaşadı Tribünlerden büyük tepki Beşiktaş ilk yarıda kabusu yaşadı! Tribünlerden büyük tepki
Fenerbahçe’de ayrılık açıklandı Fenerbahçe'de ayrılık açıklandı
Türkiye’ye gelince tüm kuralları unutuyorlar Gurbetçinin yaptığına bakın Türkiye'ye gelince tüm kuralları unutuyorlar! Gurbetçinin yaptığına bakın

17:20
Hükümetten memurların taban aylığına 1000 lira zam teklifi
Hükümetten memurların taban aylığına 1000 lira zam teklifi
16:44
5 ilde orman yangını, alevler yerleşim yerlerine kadar ulaştı
5 ilde orman yangını, alevler yerleşim yerlerine kadar ulaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2025 17:32:58. #7.11#
SON DAKİKA: Astsubay Ömer Halisdemir'in kızı Elif Nur Halisdemir, teğmen olarak mezun oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.