Asuman Erdoğan Beypazarı\'nda Ziyaretlerde Bulundu

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AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan, Beypazarı ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Erdoğan, AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaret ederek, İlçe Başkanı Halil Etili ve Kadın Kolları Başkanı Fatma Hancızadeoğlu ile görüştü.

Daha sonra özel rehabilitasyon merkezine giden Erdoğan ve beraberindekiler, buradaki öğrencilerle sohbet etti.

Erdoğan, ardından engelli bir kişiyi de evinde ziyaret ederek, akülü tekerlekli sandalye hediye etti.

Milletvekili Erdoğan, ilçedeki muhtarlarla da bir araya geldi, muhtarlar derneği başkanı Kazım Uysal ile diğer muhtarların sorunlarını dinledi.