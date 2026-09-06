Asya-Pasifik Medya Forumu Shenzhen'de ortak refah temasıyla başladı
Asya-Pasifik Medya Forumu, 'Asya-Pasifik Topluluğu İçin Ortak Refaha Giden Yolun İnşası: Medya Uzlaşısı ve Eylemi' temasıyla Çin'in Shenzhen kentinde cumartesi günü başladı. Etkinlikte Guangdong eyaletindeki ileri teknoloji ve bilimsel yeniliklerin sergilendiği bir sergi de açıldı.
SHENZHEN, 6 Eylül (Xinhua) -- Asya-Pasifik Medya Forumu, "Asya-Pasifik Topluluğu İçin Ortak Refaha Giden Yolun İnşası: Medya Uzlaşısı ve Eylemi" temasıyla cumartesi günü Çin'in Shenzhen kentinde başladı.
Etkinlik kapsamında Shenzhen başta olmak üzere Guangdong eyaletindeki ileri teknoloji ve bilimsel yeniliklerin yer aldığı bir sergi de düzenlendi.
Kaynak: Xinhua
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