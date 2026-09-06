Asya-Pasifik Medya Forumu Shenzhen\'de ortak refah temasıyla başladı

SHENZHEN, 6 Eylül (Xinhua) -- Asya-Pasifik Medya Forumu, "Asya-Pasifik Topluluğu İçin Ortak Refaha Giden Yolun İnşası: Medya Uzlaşısı ve Eylemi" temasıyla cumartesi günü Çin'in Shenzhen kentinde başladı.

Etkinlik kapsamında Shenzhen başta olmak üzere Guangdong eyaletindeki ileri teknoloji ve bilimsel yeniliklerin yer aldığı bir sergi de düzenlendi.