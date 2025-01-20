ATA Parti Genel Başkanı Zeybek İttifak Kurma Çabalarını Açıkladı - Son Dakika
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ATA Parti Genel Başkanı Zeybek İttifak Kurma Çabalarını Açıkladı

ATA Parti Genel Başkanı Zeybek İttifak Kurma Çabalarını Açıkladı

ATA Parti Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek, İYİ Parti çevresinde Atatürkçü ve milliyetçi partilerin bir araya gelerek ittifak kurma çabalarını duyurdu. Ayrıca, devletin dinle ilişkisini kesmesi gerektiğini savundu.

20.01.2025 00:51  Güncelleme: 01:12
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ATA Parti Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek, "Biz İYİ Parti çevresinde bir takım Atatürkçü, milliyetçi partilerin bir araya gelip bir ittifak kurması için uğraşıyoruz" dedi.

ATA Parti Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek, Samsun'da basın mensuplarıyla bir araya geldi. Samsun ve Giresun'da örgütlendiklerini belirten Zeybek, "Biz değerli arkadaşlarımızla birlikte aynı görüşte birleşen ve Türkiye'nin ancak yeniden Türk devrimi yaparak, Atatürk'ün Türk devrimini yenileyerek, çağa taşıyarak, kurtarılabilmesi ve geliştirilebilmesi olanağı vardır diye inanan insanlar olarak bir araya geldik ve örgütleniyoruz. Burada da aynı şekilde bizim gibi düşünen arkadaşlarımızla birlikte Samsun il binamızın açılışını yapmaya, Giresun'da da aynı şekilde açılış yapmaya geldik. Yani Samsun'da ve Giresun'da örgütlendik" diye konuştu.

İTTİFAK KURMAK İÇİN UĞRAŞIYORUZ

İttifak çalışmaları hakkında bilgi veren Zeybek, "Biz İYİ Parti çevresinde bir takım Atatürkçü, milliyetçi partilerin bir araya gelip bir ittifak kurması için uğraşıyoruz. Bunun öncülüğünü de ben yapıyorum. Niye İYİ Parti? Çünkü İYİ Parti mecliste grubu olan bir parti olduğu için ve yükselen oyları görünen durumda olduğu için bizler aynı şekilde düşünen partiler olarak bir ittifak kurmuştuk zaten, Kurtuluş İttifakı diye. Şimdi o ittifakı İYİ Parti ile de buluşturarak bir takım çabalar içindeyiz. Bu ATA Parti'nin, Adalet Partisi'nin, Doğru Parti'nin İYİ Parti'ye katılması değildir. Onun çevresinde bir birliktelik ve güç birliği yapmak amacıyla böyle bir çaba içindeyiz" dedi.

DEVLET DİN DAYATMAMALI

Partisinin köktenci görüşlere sahip olduğunu ifade eden Zeybek, "Bizim ATA Parti olarak çok köktenci görüşlerimiz var. Biz din kurumunun kesin olarak devlet ile ilişkisinin kesilmesinden yanayız. Devlet din dayatmamalıdır. Din dersi zorunlu din dersi olmamalıdır. Ne ilkokulda, ne liselerde. Devlet İmam Hatip Okulu açmamalıdır. Devlet dine müdahale etmemeli ve dinin de devlete müdahale etmesi önlenmelidir. Çünkü bir devlet din dayatırsa, din çürür, devlet çöker. Tarihin altın kuralıdır bu. Bizim görüşlerimizin en keskin taraflarından birisi devletin akıl ve bilimle yönetilmesidir. Aynı zamanda biz dünyadaki global kapitalizmin dayatması olan yeni liberalizmin bütün dayatmalarına karşıyız. Yani devlet yeniden fabrika yapacaktır, yapmalıdır. Devlet iktisat işletmeler kurmalıdır. Dolayısıyla global kapitalizmin, 'hayır devlet böyle şeyleri yapmamalıdır' görüşünü reddediyoruz. İktidara geldiğimiz zaman devlet olarak da yine fabrika yapacağız. Hatta hesapladık, din kurumunun yükünden kurtulduğu zaman devlet her yıl 200 fabrika yapabilir. 200 fabrika ve yapmalıdır. Devlet hem kendisi fabrika yapmalı, üretim birimleri açmalı hem de özel sektörün ileri teknoloji uygulayan özel sektör kuruluşlarına destek vermelidir. Bu da bir yeni görüştür. Çünkü Türkiye'de artık bütün partiler devlet ticari işletme açmaz görüşünde birleştiler. Biz bunu reddediyoruz. Temel görüşümüz Atatürk'ün Türk devrimini çağa taşıyarak yeniden Türk devrini yapmaktır. Bu uzun vadeli bir görüşümüzdür. Biz bir eğitim merkezi gibi bu görüşlerimizi yaymak çabası içindeyiz. Her kuşaktan insanlarımızı eğiterek uyandırmak çabası içindeyiz. Ama bir taraftan da Türkiye'nin gidişine müdahil olmak için böyle bir ittifak kurma çabası içine girdik" ifadesini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel ATA Parti Genel Başkanı Zeybek İttifak Kurma Çabalarını Açıkladı - Son Dakika

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