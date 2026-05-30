Ata Tohumları Projesi Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ata Tohumları Projesi Başladı

Ata Tohumları Projesi Başladı
30.05.2026 09:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaniye Gençlik Merkezi, Kırgızistan ile ata tohumlarını koruma ve aktarım projesini hayata geçirdi.

GENÇLİK ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Uluslararası Değişim Programları (UDP) kapsamında, Kırgızistan- Türkiye Manas Üniversitesi ile Osmaniye Gençlik Merkezi iş birliğinde hazırlanan 'Ata Tohumları Buluşuyor' isimli 'Uzman Hareketliliği Projesi' hayata geçirildi. Gençlik Merkezi Müdürü Bayram Bozyel, ata tohumlarının gelecek nesillere aktarılmasının önemine değinerek, "İyi uygulamaları ülkemize ve Osmaniye'ye taşıyabilmeyi amaçlıyoruz" diye konuştu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı UDP kapsamında, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi ile Osmaniye Gençlik Merkezi iş birliğinde hazırlanan 'Ata Tohumları Buluşuyor' isimli 'Uzman Hareketliliği Projesi' hayata geçirildi. Türkiye ve Kırgızistan arasındaki ortak kültürel mirasın, tarımsal değerlerin ve geleneksel üretim kültürünün gençler aracılığıyla yaşatılmasının hedeflendiği projede; ata tohumlarının korunması, çevre bilincinin artırılması ve kültürel etkileşimin güçlendirilmesi amaçlanıyor. Program kapsamında eğitimler, tarım ve çevre temalı atölyeler, kültürel paylaşım etkinlikleri, yerel üretim ve sürdürülebilirlik odaklı saha ziyaretleri gerçekleştirilecek.

'ATA TOHUMLARI YAŞATILACAK'

Osmaniye Gençlik Merkezi Müdürü Bayram Bozyel, ata tohumlarının gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekerek, "Ata tohumlarının toprakla buluşması macerası, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzün uluslararası değişim programı kapsamında Kırgızistan'a doğru bir yolculuğa dönüşecek. Osmaniye Gençlik Merkezi olarak gençlik liderlerimizle birlikte sağlıklı, çevreci ve genetiğiyle oynanmamış ata tohumlarının yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması için çalışmalar yürütüyoruz" dedi.

Bozyel, proje kapsamında, Kırgızistan'daki ata tohumu çalışmalarını yerinde inceleyeceklerini belirterek, "Oradaki iyi uygulamaları ülkemize ve Osmaniye'ye taşıyabilmeyi amaçlıyoruz. Projenin çıktıları hem üniversitede hem de Gençlik ve Spor Bakanlığımız bünyesinde paylaşılacak. Ayrıca gençlik merkezlerimizde ata tohumunun yaygınlaştırılması yönündeki çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.

'10 UZMAN KIRGIZİSTAN'A GİDECEK'

Proje Koordinatörü ve Gençlik Lideri Ahmet Yılmaz ise sürdürülebilir tarıma dikkat çekmek amacıyla projeyi hazırladıklarını ifade ederek, "2 proje koordinatörü ve 8 katılımcıyla birlikte toplam 10 uzman olarak Kırgızistan'a gideceğiz. Oradaki uzmanlarla bilgi alışverişinde bulunacağız. Osmaniye'de salatalık, domates, biber, patlıcan, marul ve maydanoz gibi ata tohumlarını çoğaltıyoruz. Amacımız, genetiği değiştirilmiş tohumlar yerine atalarımızdan kalan yerli ve milli tohumları yaygınlaştırmak. Bu tohumlardan elde edilen ürünlerden yeniden tohum alınabildiği için sürdürülebilir tarım sağlanıyor. Dışarıdan alınan ve genetiği değiştirilmiş tohumlar ise çoğunlukla tek seferlik ekime uygun oluyor" dedi.

'HOBİ BAHÇEMİZDE VERİMLİ SONUÇLAR ALIYORUZ'

Gençlik Lideri İsmail Demir de proje kapsamında gençlerin tarımla buluşturulmasının hedeflendiğini söyleyerek, "Osmaniye'deki hobi bahçemizde bu tohumları uyguluyor ve verimli sonuçlar alıyoruz. Gençleri toprakla buluşturmayı ve sürdürülebilir tarıma katkı sağlamalarını teşvik etmeyi amaçlıyoruz. Ayrıca Kırgızistan'da inovasyon temelli ve yapay zeka destekli tarım uygulamalarını da yerinde inceleme fırsatı bulacağız" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Gençlik Ve Spor Bakanlığı, Gençlik Köprüsü, Kırgızistan, Osmaniye, Türkiye, Gençlik, Güncel, Eğitim, Çevre, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ata Tohumları Projesi Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mahalle adeta bacasız fabrikaya dönüştü Siparişlere yetişemiyorlar Mahalle adeta bacasız fabrikaya dönüştü! Siparişlere yetişemiyorlar
Geçen yıl içler acısı haldeydi, şimdiki hali inanılmaz Geçen yıl içler acısı haldeydi, şimdiki hali inanılmaz
Toroslar’dan topluyor, Avrupa’dan bile sipariş yağıyor Gramı 18 TL’ye kadar çıkıyor Toroslar'dan topluyor, Avrupa'dan bile sipariş yağıyor! Gramı 18 TL'ye kadar çıkıyor
Uzak Şehir setinde büyük sürpriz: Alper Çankaya, rol arkadaşı ile aşk yaşıyor Uzak Şehir setinde büyük sürpriz: Alper Çankaya, rol arkadaşı ile aşk yaşıyor
“Çünkü sen Müslümansın“ diyerek saldırdı Tek yumrukla asfaltı öptü "Çünkü sen Müslümansın" diyerek saldırdı! Tek yumrukla asfaltı öptü
Aziz Yıldırım’ın kızından İsmail Kartal sorusuna olay tepki: Herkes aynı yorumu yapıyor Aziz Yıldırım'ın kızından İsmail Kartal sorusuna olay tepki: Herkes aynı yorumu yapıyor
Hastasına yumruk atan doktora dava Hastasına yumruk atan doktora dava

09:13
TikTok’ta 11 yaşındaki kızının müstehcen görüntülerini paylaşan anneye gözaltı
TikTok'ta 11 yaşındaki kızının müstehcen görüntülerini paylaşan anneye gözaltı
08:34
Kayıp genç kız için kent ayağa kalktı Giriş çıkışlar kapatıldı
Kayıp genç kız için kent ayağa kalktı! Giriş çıkışlar kapatıldı
08:25
THY uçağında yolcu herkesin içinde tuvaletini yaptı
THY uçağında yolcu herkesin içinde tuvaletini yaptı
07:59
Binlerce EYT’liyi ilgilendiriyor Emeklilik iptal edilecek, maaşlar geri istenecek iddiası
Binlerce EYT'liyi ilgilendiriyor! Emeklilik iptal edilecek, maaşlar geri istenecek iddiası
07:37
İşte isim isim Kılıçdaroğlu’nun A Takımı Kritik birimi kendisi yönetecek
İşte isim isim Kılıçdaroğlu'nun A Takımı! Kritik birimi kendisi yönetecek
07:18
Gözler Ankara’da CHP iki ayrı buluşmaya hazırlanıyor
Gözler Ankara'da! CHP iki ayrı buluşmaya hazırlanıyor
04:20
ABD Başkanı Trump’ın 2 saatlik İran toplantısından ilk açıklama
ABD Başkanı Trump'ın 2 saatlik İran toplantısından ilk açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2026 09:31:34. #.0.4#
SON DAKİKA: Ata Tohumları Projesi Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.