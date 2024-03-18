Bahariye ve Ataköy arasındaki kısmı da yapılan Ataköy- İkitelli Metro Hattı'nın tamamı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı törenle hizmete girdi.
İmalat işlerine 15 Şubat 2016'da başlanan ve Bahariye ile Masko istasyonları arasındaki kısmı 29 Mayıs 2021'de faaliyete geçen Ataköy-İkitelli Metro Hattı'nın tamamının hizmete alınması dolayısıyla Yenibosna İETT Garajı'nda tören düzenlendi.
Törende konuşan İBB Başkanı İmamoğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin ana hedeflerinden birinin ülkeyi demir ağlarla örmek olduğunu belirterek, kendilerinin de yer altını demir ağlarla örmek için çalıştığını söyledi.
Beş yılda kente 65 kilometrelik metro hattı kazandırdıklarını dile getiren İmamoğlu, "Bu tarihi rekoru, Cumhuriyetimize ve Atatürk'ümüze minnet borcunu ödemenin yollarından biri olarak görüyorum. Tabiri caizse, Cumhuriyete ve Atatürk'e layık yöneticiler olabilmenin bir yolu olarak görüyorum." ifadesini kullandı.
Açılışını yaptıkları metro hattının 15 Temmuz Durağı'na Yuvamız İstanbul Kreşi, Doğu Sanayi Sitesi durağına da Kent Lokantası açacaklarını aktaran İmamoğlu, rakiplerinin hayal bile edemeyeceği işleri yaptıklarını kaydetti.
Konuşmasının ardından protokol üyeleriyle birlikte açılış kurdelesini kesen İmamoğlu, daha sonra perona inerek metro hattını gezdi.
Son Dakika › Güncel › Ataköy-İkitelli Metro Hattı Törenle Hizmete Girdi - Son Dakika
Dune 2 (Dune: Part Two) gibi yapımlar, büyük bütçelerle çekilen ve gişede başarısız olan filmlerin aksine sinema sektöründeki düşüşü tersine çeviriyor. Timothée Chalamet ve Zendaya gibi oyuncuları barındıran Dune 2, dünya genelinde yaklaşık 500 milyon dolar gişe yaparak büyük bir başarı elde etti. İlk filmi ikiye katlayan yapımın toplam hasılatının 600 milyon dolara yaklaşması bekleniyor.
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde seyir halindeki bir otomobilin motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Sürücü aracını sağa çekerek itfaiyeyi çağırdı ve yangın hızla söndürüldü. Kimsenin yaralanmadığı olayda araçta maddi hasar meydana geldi. Otomobil sürücüsü ise yangının elektrik kontağından çıkmış olabileceğini düşünüyor ve kanuni hakkını arayacağını ifade etti.
Kırklareli'nde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Vize ve Demirköy ilçelerinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 13 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 60 kök Hint keneviri, 20 gram esrar, 15 uyuşturucu hap, 5 gram kenevir tohumu ve 1 gram eroin ele geçirildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Realme, sektördeki pazar payını artırmak için çalışmalarını sürdürüyor ve yakında GT Neo 6 modelini piyasaya sürecek. Yeni telefonun fiyat performans odaklı olması beklenirken, oyunlarda kullanıcıları memnun edecek özelliklere sahip olacağı söyleniyor. Realme GT Neo 6, Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 işlemcisinden güç alacak ve 1.5K çözünürlük ve 144 Hz yenileme hızı sunan bir OLED panelle gelecek. Ayrıca 24 GB RAM, 1 TB depolama alanı, OIS destekli 50 Megapiksel ana kamera ve 100W şarj hızı gibi özelliklere sahip olması bekleniyor. Cihazın çıkış tarihi ise önümüzdeki birkaç ay içinde olması iddia ediliyor.
Steam, geçen saatlerde 36 milyon 354 bin 393 eş zamanlı oyuncu sayısı ile tarihi bir rekora imza attı. Bu rekor, platformdaki aktiflikle ilgili olduğu belirtiliyor. En çok oynanan oyunlar arasında CS 2, DOTA 2 ve PUBG gibi popüler oyunlar yer alıyor.
Elazığ'ın Kırklar Mahallesi'nde bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonucunda evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.
CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının satın alınması sürecinde çekilen 'para sayma' görüntülerine ilişkin soruşturma devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması ve suç unsurlarının tespiti amacıyla resen soruşturma başlattı.
Şahinbey Belediyesi, İftara 5 Kala projesiyle trafikte kalan sürücüler ve otobüsteki vatandaşlara kumanya dağıtıyor. Ramazan ayında geleneksel hale getirilen proje ile vatandaşlar iftarlarını açabiliyorlar.
Mustafa Yaman, Bilecik'te kurulan pazarda esnaf ziyaretinde bulunarak projelerini ve Bilecik için planladığı yenilikleri anlattı. Yaman, Pazar Pazarı'nın modern bir pazaryerine dönüştürülerek bölgedeki park sorununun çözüleceğini ve pazar alışverişinin daha konforlu hale geleceğini vurguladı. Yaman, vatandaşların desteğiyle yeni dönemde Bilecik için söz verilen projeleri hayata geçireceklerini belirtti.
Kocaeli'de düzenlenen bir programda demir-çelik, alüminyum, gübre, kimyasal, plastik ve çimento sektörlerinin yeşil dönüşümünde temel oluşturacak yol haritaları tanıtıldı. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Türkiye Ülke Başkan Vekili Hande Işlak, finansal kuruluşların yeşil dönüşümü desteklemesinin önemini vurguladı. TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ise sektörlerin teknoloji yol haritalarını 14 ayda hazırladıklarını belirtti.
Sizin düşünceleriniz neler ?