Ataşehir Belediyesi, İklim Değişikliği ile Mücadelede Önemli Bir Adım Attı

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(İSTANBUL) - Ataşehir Belediyesi, iklim değişikliğiyle mücadelede önemli bir adım atarak, Türkiye'de sürdürülebilir enerji ve iklim eylemlerini desteklemek amacıyla kurulan Türkiye Çok Seviyeli Yönetişim Platformu'na (MLGP4Climate) katıldı.

Ataşehir Belediyesi, sürdürülebilir enerji ve iklim eylemlerini desteklemek amacıyla kurulan İklim Eylemleri için Türkiye Çok Seviyeli Yönetişim Platformu'na katıldı. Avrupa Birliği (AB) tarafından desteklenen "EU4 Enerji Dönüşümü" projesi kapsamında Litvanya Merkezi Proje Yönetim Ajansı tarafından hayata geçirilen platform, Türkiye Belediyeler Birliği ve Marmara Belediyeler Birliği iş birliğiyle iklim dostu, enerji verimli ve sürdürülebilir kentler inşa edilmesine katkı sağlıyor.

Küresel iklim değişikliğiyle mücadelede aktif bir rol üstlenilecek

Söz konusu katılım, Ataşehir'in 2050 yılına kadar iklim-nötr olma (emisyonların sıfırlanması) hedefi doğrultusunda yerel enerji verimliliği çözümleri geliştirilmesi, uluslararası iş birlikleri kurulması ve sürdürülebilir ekonomik kalkınma sağlanması için önemli fırsatlar sunuyor. Ayrıca, platform sayesinde Ataşehir, uluslararası deneyimleri paylaşarak, iklim dostu kentsel gelişimi teşvik edecek ve küresel iklim değişikliğiyle mücadelede aktif bir rol üstlenecek.

MLGP4Climate Platformu; yerel, ulusal ve uluslararası paydaşlar arasında iş birliği ve bilgi alışverişi aracılığıyla iklime dirençli ve karbonsuz belediyelere geçişi hızlandırmayı hedefliyor. Bu sayede halk sağlığını iyileştirmeyi, sürdürülebilir ekonomik etkileri artırmayı ve küresel iklim değişikliğiyle mücadeleye katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Ataşehir Belediyesi, platforma katılımıyla birlikte iklim eylemlerine yönelik bir dizi stratejik adım atmış oluyor. Katılımın sağlanmasıyla birlikte Ataşehir Belediyesi'nin el edeceği kazanımlar ise 'Kurumsal ve kentsel sera gazı envanterinin güncellenmesi', '2050 yılı iklim nötr hedeflerine uygun olarak Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı hazırlanması', 'SECAP'taki eylemlerle ilgili proje geliştirme için uluslararası deneyimlerin paylaşılması ve öğrenilmesi', 'Uluslararası ortak proje geliştirme fırsatları', 'MLGP portalında Ataşehir'in organizasyon profiliyle yer alması', 'MLGP görünürlük eylemlerinde iş birliği', 'İklim ve enerji dönüşümü projeleri için yatırım ve finansman konularında bilgi edinilmesi' olarak öne çıkıyor.

Yerel yenilenebilir enerji çözümleri

Ataşehir Belediyesi, enerji verimliliği başta olmak üzere yerel yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı çözümler geliştirecek ve enerjinin etkin kullanımını ön planda tutarak sürdürülebilir bir ekonomik kalkınma modelini inşa edecek. Platform sayesinde yerel sürdürülebilir ekonomik katma değer yaratılacak, yeni istihdam alanları açılacak ve iklim dostu kentsel gelişim için güçlü bir temel oluşturulmuş olacak.

Uluslararası iş birliği ve ağı güçlendirilecek

Ataşehir Belediyesi, MLGP4Climate platformunun sunduğu uluslararası iş birliği fırsatlarını değerlendirerek, küresel zorluklara karşı çözüm üretmeye de katkı sağlayacak. Çeşitli paydaşlarla bir araya gelinerek, alınacak ortak kararlarda yenilikçi iklim çözümleri geliştirilmiş olacak.