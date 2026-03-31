Ataşehir Belediyesi'nden Sanat Dolu Nisan Ayı Takvimi

(İSTANBUL) - Ataşehir Belediyesi, nisan ayında her yaştan katılımcıya hitap edecek sanat dolu bir program hazırladı. Etkinlikler çerçevesinde konserler, tiyatro oyunları, atölyeler ve sahne gösterileri vatandaşlarla buluşacak.

Ataşehir Belediyesi, nisan ayında dopdolu bir programla sanatseverlerle buluşuyor. İlçe sakinlerine tiyatrodan atölyelere, konserlerden film gösterimlerine kadar geniş bir yelpazede etkinlikler sunan Belediye, her yaştan katılımcıya hitap eden programlarıyla göz dolduruyor.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenecek çocuk sergisiyle miniklerin yaratıcılığına alan açılırken, uluslararası festivallerde ödül almış oyuncuların sahne aldığı tiyatro oyunları da Ataşehirlilerle buluşacak.

Yetişkinlere yönelik konserler, tiyatrolar, atölyeler ve sahne gösterileri

Nisan ayı boyunca sahnelenecek yetişkin tiyatroları ve sahne performansları, programın öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor.

3 Nisan Cuma günü Mustafa Saffet Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek "Aşık Veysel'in Akıl Defteri'nden" anma programında, Süleyman Şenel'in sunumuyla ozanın yaşamı ve eserleri ele alınırken, Umut Karadağ ve konuk sanatçılar eşsiz müzik performanslarıyla izleyicilerle buluşacak.

8 Nisan Çarşamba günü, Fırat Tanış ile "Gelin Tanış Olalım" adlı konuk yapım İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi Şener Şen Sahnesi'nde sahnelenecek.

9 Nisan Perşembe günü, Mustafa Saffet Kültür Merkezi'nde yetişkinler için "Zakir" adlı tiyatro oyunu izleyiciyle buluşacak. 10 Nisan Cuma günü ise "Filozofun Yaşamı ve Eseri" başlıklı Edebiyat Akşamları etkinliği ve 19 Nisan Pazar günü düzenlenecek olan 'Mondros'tan Mudanya'ya Cumhuriyetin Kurucu Değerleri Oluşurken' başlıklı Tarih Okulu söyleşisi gerçekleştirilecek.

16 Nisan Perşembe günü İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek söyleşili film gösteriminde, yönetmen Seyfettin Tokmak ve oyuncu Sermet Yeşil, ulusal ve uluslararası festivallerden toplam 16 ödül alan "Tavşan İmparatorluğu" filmini izleyicilerle buluşturacak. 17 Nisan Cuma günü, İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi'nde yetişkinler için "Nora 2" tiyatro oyunu sahnelenecek. 19 Nisan'da başlayacak "Bakın Ne Yaptım" sergisi, 25 Nisan'a kadar Mustafa Saffet Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluşacak. 22 Nisan Çarşamba günü, İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi Şener Şen Sahnesi'nde, halk müziğinin güçlü sesi Sabahat Akkiraz, izleyicilere unutulmaz bir müzik ziyafeti yaşatacak.

25 Nisan'da MSKM'de yetişkinler için düzenlenen Nakış Atölyesi iki seans halinde gerçekleştirilecek. Ayın son günlerinde de tiyatroseverler için sahne programı devam edecek. 29 Nisan Çarşamba günü Mustafa Saffet Kültür Merkezi'nde "Kurbanı Oynamak" isimli oyun izleyiciyle buluşurken, 30 Nisan Perşembe günü ise İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi'nde 'Uykusuz Bir Rüya, Salim' adlı tiyatro oyunu sahnelenecek.

Çocuklara yönelik tiyatrolar, atölyeler, etkinlikler...

Çocuklara yönelik sahne ve atölye etkinlikleri de nisan programında geniş yer bulacak. Flipbook, maske boyama, müze dedektifliği, kuş evi yapımı, mozaik, paper mache ve cam boncuk atölyeleri; miniklere üretken ve eğlenceli bir ortam sunacak.

4 Nisan Cumartesi günü, 9-12 yaş arası çocuklar için İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi'nde Flipbook Atölyesi düzenlenecek. Aynı gün Düştepe Oyun Müzesi'nde "Zarif ve İnce Şeyler Toplayıcısı Heybe Süsleme Tasarım Atölyesi" 4-7 yaş ve 8-12 yaş grupları için iki seans halinde gerçekleştirilecek. Ayrıca Devekuşu Kabare Müzesi'nde 7-12 yaş arası çocuklara yönelik Maske Boyama ve Yaratıcı Drama Atölyesi yapılacak.

5 Nisan Pazar günü, çocuk tiyatroları İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi'nde "İçimizdeki Mutluluk", Mustafa Saffet Kültür Merkezi'nde "Mevsimler Ormanı" oyunlarıyla minik izleyicilerle buluşacak. Aynı gün, 9-12 yaş çocuklar için Mustafa Saffet Kültür Merkezi'nde Flipbook Atölyesi düzenlenecek.

11 Nisan Cumartesi, İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi'nde 7-12 yaş arası çocuklar için Murano Cam Boncuk Atölyesi gerçekleştirilecek. Aynı gün, Devekuşu Kabare Müzesi'nde "Müze Dedektifleri Atölyesi" iki seans halinde yapılacak. Düştepe Oyun Müzesi'nde ise Kuş Evi Atölyesi 4-7 ve 8-12 yaş grupları için ayrı seanslarda katılımcılarla buluşacak.

12 Nisan Pazar günü, çocuk tiyatroları İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi'nde "Çizmeli Kedi Güneş Tılsımı", Mustafa Saffet Kültür Merkezi'nde "Mikrobistan" oyunlarıyla izleyici karşısına çıkacak.

18 Nisan Cumartesi, Mustafa Saffet Kültür Merkezi'nde "Hafize Çınar Güner ile Tiyatro Bir Şenliktir" etkinliği çocuklarla buluşacak. Aynı gün, İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi'nde 7-12 yaş arası çocuklar için Mozaik Atölyesi düzenlenecek.

19 Nisan Pazar günü, İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi'nde "Dondurmamı Güneş Yedi", Mustafa Saffet Kültür Merkezi'nde "Lili ve Renkli Kutuların Sihri" çocuk tiyatroları sahnelenecek.

25 Nisan Cumartesi, Devekuşu Kabare Müzesi'nde Kintsugi Atölyesi, Düştepe Oyun Müzesi'nde Cam Boncuk Atölyesi ve 26 Nisan Pazar günü, Mustafa Saffet Kültür Merkezi'nde çocuk tiyatroları "Şaşkın Masal Ormanı" ve "Don Kişot" oyunlarıyla minik izleyicilerle buluşacak.