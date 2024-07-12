Ataşehir Belediyesi 100 Gün Sonunda Başarılı Hizmetler Sunuyor

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(İSTANBUL) - Ataşehir Belediyesi, 31 Mart Yerel Seçimleri sonrasında hayata geçirdiği hizmetlerle dikkat çekti. 100 günlük sürede alt ve üstyapı faaliyetlerinden yeşillendirme ve iyileştirme çalışmalarına, ulaşıma yönelik projelerden gençlere ve çocuklara yönelik farklı alanlardaki ücretsiz eğitimlere kadar çok sayıda adım atıldı.

31 Mart Yerel Seçimleri'nin üzerinden üç ayı aşkın bir süre geçti, belediyelerin 100 günlük karneleri belli olmaya başladı. Ataşehir Belediyesi'nin ortaya koyduğu rakamlar ise yeni yönetimin göreve hızlı başladığını gösterdi.

Çevre ve yeşil alanların korunması önceliklerden oldu

Halkın katılımını artırmak ve şeffaflığı sağlamak için devreye alınan 'Ataşehir Senin' programı ile beş yıllık çalışma planının temeli vatandaşlardan gelen talep ve isteklerle şekillenirken açılan yeni iletişim kanalları üzerinden vatandaşların beklenti ve önerilerine daha hızlı yanıt verilmesinin de önü açıldı. Çevre ve yeşil alanların korunması yeni yönetimin öncelikleri arasında yer aldı. Park ve bahçelerde yapılan düzenlemelerle, çevre dostu uygulamaların sayısı artırılırken geri dönüşüm projeleri de desteklendi.

Ulaşım sorunlarına İETT ile ortak çözüm

Yeni dönemde öncelik verilen alanlardan bir diğeri de ulaşım oldu. Ataşehir'in trafik yoğunluğunu azaltmak ve toplu taşıma olanaklarını geliştirmek amacıyla yeni hatların açılması ve mevcut hatlarda iyileştirmeler yapılması amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde düzenlenen "İETT - İlçe Belediyeleri Buluşmaları" adlı projede çalışmalara başlandı. Bisiklet yolları ve yaya geçitleri konusunda da adımların atılması için projeler hız kazandı.

Modern teknikler ve çevre dostu yöntemler

Yeni dönemde 100 gün boyunca hizmetlerde yapılan yenilikçi çalışmalar çeşitli alanlarda da gerçekleştirildi. Temizlik ve ilaçlama hizmetlerinde modern teknikler ve çevre dostu yöntemler kullanılarak şehrin temizliği ve hijyen standartları yükseltildi. Veteriner hizmetlerinde hayvan sağlığı ve refahı için yeni programlar ve tedavi yöntemleri geliştirildi.

Kültür-sanat ve spor etkinleri hız kazandı

Kültür ve sanat alanında çeşitli etkinlikler düzenlenerek sanatsal ve kültürel yaşamın canlandırılması hedeflendi. Spor alanında ise geniş kapsamlı spor etkinlikleri ile toplumun spor yapma olanakları artırıldı. Eğitim ve kültür alanında da etkili çalışmalar gerçekleştirilirken, çocuklar ve yetişkinler için ücretsiz yeni eğitim projelerinin yanı sıra yaz tatilini doyasıya geçirecekleri çok sayıda etkinlik de hayata geçirildi. Kültürel ve sanatsal faaliyetlerin desteklenmesi için çeşitli programlar düzenlenmeye devam etti.

Kadınların güçlendirilmesine destek verildi

Afet işleri ve sosyal yardım konularında da acil durum müdahale planları güncellendi ve toplumsal dayanışma projeleri hayata geçirildi. Kadın ve aile hizmetlerinde ise kadınların güçlenmesini destekleyici programlar ve aile içi ilişkilerin güçlendirilmesi için çalışmalar yapıldı. Geride bırakılan 100 günlük zamanda, iklim değişikliği ve sıfır atık konusunda çevre dostu politikalar ve geri dönüşüm programlarıyla şehrin sürdürülebilirliği ve çevresel etkinin azaltılması hedeflendi.

İlk 100 günün hizmet raporlarında dikkati çekici rakamlar

Ataşehir Belediyesi yönetimi yeni dönemin ilk 100 gün hizmet raporlarında dikkati çekici rakamlara da ulaştı. "Ataşehir Senin" projesi kapsamında düzenlenen anketlere 5 bin 600 kişi katılırken, 120 bin adet soru yanıtlandı. 17 mahallede 7 halk toplantısı düzenlendi ve yaklaşık bin 500 vatandaşla yüz yüze görüşme gerçekleştirildi. Belediyeye bağlı sağlık kurumlarında 21 binin üzerinde hastaya ve psikolojik danışmanlık hizmetinin yanı sıra 65 yaş üstü, kronik rahatsızlığı olan, engelli ve kendi başına ihtiyaçlarını gideremeyecek durumda olan vatandaşlara evde sağlık ve sosyal destek hizmeti verildi.

26 bin ton asfalt döküldü, 14 bin metrekare alan yeşillendirildi

Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda ilaçlama ekipleri sokaklarda 25 bin kilometre yol kat etti. 2 bin 715 ilaçlama faaliyeti kapsamında 100 günde 18 bin kilometre sokak ilaçlaması yapıldı ve yaklaşık 100 bin litre ilaç kullanıldı. "Her gün daha temiz bir kent" ilkesiyle, yaklaşık 7 bin ton katı atık toplanırken ilçe genelinde 100 gün içinde toplamda 26 bin ton asfalt döküldü. Yeni yaya yolu ve köprü çalışmalarının yanı sıra 17 mahallede 11 bin 240 metrekare parke kaldırım ve yol kaplaması yapıldı. Yenisahra Kurbağalı Dere 2. Etap çalışmaları devam ederken, projenin ekim ayında tamamlanması planlandı.

"Parklarımızı güzelleştiriyor, yeşili koruyoruz" vizyonuyla ilçe genelinde 240 bin metrekare alanda ot biçim hizmeti sağlandı, 14 bin metrekareden fazla alanda yeşil alan yenilenmesi ve düzenlemesi yapıldı. Çalışmalarla, toplam 11 park yenilendi. Ataşehir'de yapıların denetimleri de sürdürülerek, yasaya uygunluğu bulunmayanların yıkım işlemi gerçekleştirildi.

3 bin vatandaşa sosyal, 15 bin kişiye ise eğitim desteği

İlk 100 günde çocukların eğitimine de destek sağlandı. Bu kapsamda toplam dört gündüz bakımevinde 545 çocuğa eğitim verildi. Aşevi aracılığıyla günlük 385 haneye sıcak yemek yardımı yapılırken, toplam 17 mahallede 3 bin vatandaşa sosyal destek sağlandı. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, Ataevi ve Meslek Edindirme Merkezlerinde 4 bin öğrenci ve kursiyere eğitim verildi. 342 vatandaşa evde kuaförlük hizmeti ve 60 vatandaşa ise Kadın Girişimcilik Merkezi ile destek verdi. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, kültür merkezlerinde ise 10 bin 925 öğrenciye eğitim sağladı. Toplamda 115 binden fazla kişi kişi kültür merkezi etkinliklerine katıldı.

15 bin tona yakın atık toplandı

"Yeşil Ataşehir için çalışıyor, çevresel farkındalığı arttırıyoruz" ilkesiyle yapılan çalışmalarla, ilçe genelinde toplam 2 bin 636 ton ambalaj atığı, bin 243 kilogram atık pil, 62 ton bitkisel atık yağ, 3 bin 75 kilogram e-atık, 4 bin 125 kilogram atık motor yağı, 609 kilogram atık ilaç ve 2 bin 926 kilogram kapak topladı. 15. Ataşehir Çevre Festivali'ne 3 bin kişi katıldı ve 20 atölye çalışması gerçekleştirildi. İnovatif Çevre Eğitim Merkezi'nde 255 öğrenciye eğitim verilmesi sağladı. Sportif faaliyetler kapsamında sekiz parkta sabah sporlarına başlanırken, tüm branşlarda ise toplam 2 bin 853 kişiye eğitim verildi. Ayrıca EURO 2024 maçlarının parklarda izlenmesi için destek verirken toplam 30 maça 27 bin 200 kişinin katılımı sağlandı.

150 afet toplanma alanı belirlendi

Afet İşleri Müdürlüğü, ilçede 150 afet toplanma alanı sağlayarak, 47 kişilik akreditasyon ekibi bulundurdu. Bir adet Arama Kurtarma Aracı, bir adet 4x4 Arama Kurtarma Öncü Aracı, bir adet Köpekli Arama Kurtarma Aracı ve iki adet arama-kurtarma köpeğiyle afet ve acil durumlar için hazır bir ekip kurdu.