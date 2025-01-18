Ataşehir\'de Bıçaklama Olayı: Genç Adam Hayatını Kaybetti

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Ataberk KURT/İSTANUL, –ATAŞEHİR'de, arkadaşlarıyla birlikte Kocaeli'nden İstanbul'a gezmeye gelen Süphan Yağmahan (23), aracıyla seyir halinde olduğu sırada iddiaya göre, yol kenarındaki kişiler tarafından kendilerine küfür edildi. Araçtan inip grupla tartışan Yağmahan, çıkan kavgada bıçaklanarak öldürüldü. Kavgaya karışan şüpheliler T.Ö, Ö.K ve A.A. olaydan sonra yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden T.Ö. ile Ö.K., tutuklanırken, A.A. serbest bırakıldı. Kavga anları güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Olay, 9 Ocak saat 03.15 sıralarında Ataşehir Kayışdağı Caddesi'nde meydana geldi. Bartın'dan, Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki bir restorana çalışmak için gelen Süphan Yağmahan ve arkadaşları İstanbul'a gezmeye geldiler. Yağmahan, sürücüsü olduğu 27 AFH 698 plakalı hafif ticari araçla cadde üzerine ilerlerken bu sırada yol kenarında bulunan Ö.K., A.A. ve T.Ö. tarafından iddiaya göre kendilerine küfür edildi. Yağmahan ve arkadaşları araçtan inip şüphelilerle tartışmaya başladı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Süphan Yağmahan, aldığı darbelerle yere düştü. Bu sırada T.Ö., yerdeki Yağmahan'ı karnından bıçakladı. Şüpheliler ardından olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Yağmahan, hastaneye kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Yağmahan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Süphan Yağmahan'ın cenazesi ailesinin de bulunduğu memleketi Batman'da, Asri Mezarlığı'nda defnedildi. Kavga anları da güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında harekete geçen Ataşehir Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, kaçan şüpheliler Ö.K., A.A. ve T.Ö.'yü yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerden T.Ö ve Ö.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, A.A. ise adi kontrol kararıyla serbest bırakıldı.