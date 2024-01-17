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Ataşehir'de Hafriyat Kamyonu 2 Katlı Binaya Çarptı - Son Dakika
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Ataşehir'de Hafriyat Kamyonu 2 Katlı Binaya Çarptı

Ataşehir'de geri geri giden hafriyat kamyonu, 2 katlı binanın giriş katında bulunan daire duvarına çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, dairede hasar oluştu. Kamyonun binaya çarpma anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olay sonrası bina boşaltıldı ve kamyon şoförü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Dairede oturanlar ise kıl payı kurtulduklarını belirtti.

17.01.2024 - 15:52,
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ATAŞEHİR? de geri geri giden hafriyat kamyonu, 2 katlı binanın giriş katında bulunan daire duvarına çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, dairede hasar oluştu. Kamyonun binaya çarpma anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 12.30 sıralarında Ferhatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; boş araziden geri geri hareket eden 34 JP 0385 plakalı hafriyat kamyonu, 2 katlı binanın önce bahçe duvarına daha sonra giriş katındaki daire duvarına çarptı. O sırada evlerinin salonunda kahvaltı yapan Akpolat ailesi panik yaşadı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, kamyonun çarptığı dairenin duvar ve camları kırıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kazanın olduğu yere şerit çekerek çevrede önlem aldı. Tedbir amaçlı kamyonun çarptığı bina boşaltıldı. Kamyonun olay yerinden çekilmesinin ardından bina sakinleri evlerine geri döndü. Kamyon şoförü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kamyonun binaya çarpma anı bir iş yerinin güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.

'DEPREM OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜK"

Kamyonun çarptığı dairede oturan Gökhan Akpolat, "Misafirlerimiz Muş'tan geldi. Bizde kahvaltı yapıyorduk. Geri geri gelen kamyon içeriye girdi ve duvarı yıktı. Bizde kıl payı kurtulduk. Can kaybı yok. Sadece hasar oluştu. Verilmiş sadakamız varmış. Panik olduk. Ses geldi. Başta deprem olduğunu düşündük. Kahvaltı yapıyorduk, şok olduk. Kaçamadık. Kendimizi şanslı hissediyoruz" dedi.

"KAÇAMADIK"

Gökhan Akpolat'ın eşi Sevda Akpolat ise, ? Misafirimizle kahvaltı yapıyorduk. Koltukta yatan 2 kızımı okula gönderdim. Onlar burada olsaydı psikolojileri bozulacaktı. Korkudan kaçamıyorduk. İçi kum dolu kamyon kaya kaya ağaçları ve bahçe duvarını devirerek üzerimize doğru geliyordu. Duvara çarpınca ses geldi. Depremden kötüydü. Titredik ve kaçamadık. Yaralımız yok. Çocukları son anda okula gönderdim. Ölümden kurtulduk" diye konuştu.

Ataşehir\'de Hafriyat Kamyonu 2 Katlı Binaya Çarptı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Ataşehir'de Hafriyat Kamyonu 2 Katlı Binaya Çarptı - Son Dakika
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