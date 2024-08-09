Ataşehir'de İETT otobüsüne zincirleme kaza - Son Dakika
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Ataşehir'de İETT otobüsüne zincirleme kaza

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Ataşehir'de yolun ortasında duran İETT otobüsüne arkadan gelen kamyonet, kamyonete ise motosikletli kurye çarptı. Kazada yaralanan kurye, çevredekiler tarafından güneşten korunmak için karton koliden güneşlik yapıldı. Kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

09.08.2024 10:46
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ATAŞEHİR'de yolun ortasında duran İETT otobüsüne arkadan gelen kamyonet, kamyonete ise motosikletli kurye çarptı. Çevredekiler, kazada yaralanan kuryenin yardımına koşup, karton koliden güneşlik yaparak güneşten korumak istedi. İETT otobüsü, kamyonet ve motosikletin karıştığı kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında İçerenköy Mahallesi, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Salim Demir yönetimindeki 34 HO 3777 plakalı İETT otobüsüyle, yolcu almak için durağa gireceği sırada bir anda yolun ortasında durdu. Arkasından gelen 34 GEF 945 plakalı Dursun Sarıkan yönetimindeki kamyonet duramayarak İETT otobüsüne çarptı. O sırada kurye Cengiz Çakır'ın kullandığı 41 FD 822 plakalı motosiklet kamyonete çarptı. Kazada kurye Cengiz Çakır yaralandı. Bacağı motosikletle kamyonetin arasına sıkışan kuryeyi görenler durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri Cengiz Çakır'ın bacağını sıkıştığı yerden kurtararak sağlık ekiplerinin gelmesini bekledi. Vatandaşlar, karton koliden güneşlik yaparak bacağından yaralanan Çakır'ı güneşten korumaya çalıştı. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kuryeyi ambulansa taşıyarak hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavisi süren Çakır'ın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle cadde trafiğe kapatıldı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

ZİNCİRLEME KAZA KAMERADA

Motosikletli kuryenin yaralandığı zincirleme trafik kazası çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, durağa yanaşmadan yolun ortasında duran İETT otobüsüne kamyonet arkadan çarpıyor. O sırada kamyonete de arkadan gelen motosikletli kuryenin çarptığı görülüyor.

Ataşehir\'de İETT otobüsüne zincirleme kaza
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Ataşehir'de İETT otobüsüne zincirleme kaza - Son Dakika

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